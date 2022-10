La Juventus starebbe pensando di strappare all'Atalanta uno dei suoi gioielli nella prossima estate, Teun Koopmeiners. Inoltre, i bianconero potrebbero sfidare il Milan ed il Manchester United per Noah Okafor, centravanti classe 2000 del Lipsia.

Calciomercato Juventus, i bianconeri valuterebbero per la prossima estate il profilo di Koopmeiners

La Juventus nella scorsa sessione di Calciomercato ha provato a rivoluzionare il centrocampo, mandando via quei calciatori ritenuti poco funzionali al progetto tecnico di Massimiliano Allegri e comprandone altri che lo stesso manager toscano avrebbe richiesto.

Tuttavia, la ricerca di un mediano potrebbe non essere conclusa per la compagine bianconera, che dopo i problemi fisici riscontrati da Paul Pogba e l'incertezza sul futuro di Leandro Paredes, starebbe meditando di acquistare una nuova pedina per quella porzione di campo. Secondo le indiscrezioni uscite nelle scorse ore quindi, la Juventus nella prossima estate potrebbe lanciare l'assalto a Koopmeiners, gioiellino dell'Atalanta arrivato a Bergamo lo scorso anno per 14 milioni dall'AZ Alkmaar. Il centrocampista olandese, dopo una stagione di rodaggio sotto la guida di Giampiero Gasperini, si sta facendo notare per la sua duttilità, fornendo prestazioni convincenti e segnando anche diverse reti, 4 su 8 match disputati.

Da quanto appreso dunque, la Vecchia Signora avrebbe intenzione di intavolare una trattativa con la Dea per portarlo alla Continassa, ma il lungo contratto che lega Koopmeiners alla compagine nerazzurra permetterebbe al presidente Percassi di gestire l'operazione secondo i suoi prezzi e di conseguenza, per portare via il calciatore classe '98 da Zingonia servirebbero almeno 30 milioni di euro.

Calciomercato, la Juventus potrebbe sfidare il Milan nella prossima estate per Noah Okafor

Oltre al centrocampista, la Juventus nella prossima estate potrebbe acquisire anche una punta e dalle indiscrezioni che filtrano in questi giorni, la compagine bianconera avrebbe messo gli occhi addosso a Noah Okafor. Centravanti classe 2000, che si sta facendo notare in Bundesliga con la maglia del Lipsia, con la quale ha segnato 5 reti in 9 match di campionato disputati.

Il suo contratto con la compagine tedesca scadrà nel 2024 e di conseguenza la prossima estate potrebbe essere l'occasione giusta per cercare di portarlo alla Continassa. Il prezzo del suo cartellino, ad ora si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, cifra però, che realisticamente dovrebbe calare se il calciatore non rinnovasse. Su di lui ci sarebbe inoltre l'interesse del Milan e del Manchester United.