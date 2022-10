Importanti novità si affacciano in casa Milan sul fronte mercato, sia per ciò che riguarda il rinnovo di alcuni giocatori sia sulla possibilità di acquistare nuove pedine per il futuro. La dirigenza rossonera è al tavolo con gli agenti di Pierre Kalulu per procedere al rinnovo del suo contratto, mentre sta sondando il terreno con il Sassuolo per l’acquisto di Armand Laurienté.

Per quanto riguarda le notizie sul campionato in corso, dalle ultime ore sembra sia molto vicino il rientro in gruppo di uno degli uomini più importanti dei rossoneri: Zlatan Ibrahimovic.

Mila, piacerebbe Laurienté del Sassuolo

La dirigenza rossonera avrebbe chiesto ai colleghi del Sassuolo informazioni sull’esterno neroverde Armand Laurienté, autore di un’ottima partenza di campionato con una rete e due assist in 5 partite giocate. L’esterno offensivo del Sassuolo ha suscitato interesse non solo nella dirigenza rossonera, ma anche in tanti club italiani ed europei e, per questo, il Diavolo sarebbe pronto ad anticipare i tempi e offrire al Sassuolo un importante conguaglio per acquistare l'attaccante classe '98.

Nel frattempo i tifosi rossoneri sono in attesa di capire se la volontà di puntare sul giovane attaccante francese per la prossima stagione corrisponda alla possibile partenza di Leao verso una big europea.

Dalle ultime indiscrezioni, però, è evidente che se il portoghese dovesse partire non lo farà se non per una cifra superiore ai 100 milioni di euro.

Kalulu verso il rinnovo, Ibra rientra

Notizie importanti in casa rossonera sul rientro in gruppo di Zlatan Ibrahimovic, con lo svedese pronto a mettersi a disposizione di mister Pioli per dare una mano alla causa del Diavolo.

Dopo una lunga pausa forzata dai campi, l’attaccante classe ’81 sembra essere totalmente recuperato e vedrà presto il campo, dando ulteriore alternative al mister rossonero in fase offensiva. Per ciò che riguarda il futuro di Ibra sembra ancora che lo svedese non abbia deciso se smettere o proseguire nella sua carriera sportiva.

Invece sembra essere quasi deciso - con un rinnovo importante che dovrebbe prolungare il rapporto con il Milan - il futuro di Pierre Kalulu. La dirigenza rossonera, infatti, avrebbe proposto al difensore francese un rinnovo da due milioni netti a stagione fino al 2027, prolungando di altri 5 anni il rapporto tra le parti. Il difensore classe 2000, dopo un gran finale di stagione nel passato campionato, ha iniziato pure la nuova stagione in buona forma.