In vista della prossima sessione di Calciomercato invernale, il Milan si sta muovendo per capire quali giocatori portare a Stefano Pioli. Secondo quanto riportato da El Chiringuito Tv, Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero portare Joao Felix a Milanello. Per il calciatore dell'Atletico Madrid, la dirigenza rossonera starebbe pensando a un prestito oneroso con riscatto in estate.

Il mercato del Milan è legato al rinnovo di Leao

Al momento il mercato del Milan gira intorno al futuro di Rafael Leao. Nel caso in cui la dirigenza del Milan dovesse trovare un accordo contrattuale con il giocatore portoghese, i "colpi in entrata" potrebbero subire una limitazione.

Nel momento in cui i rossoneri dovessero dire addio a Leao, però, la situazione sarebbe alquanto diversa: Maldini e Massara dovranno piazzare il calciatore per non perderlo a parametro zero. Un eventuale trasferimento dell'attaccante portoghese potrebbe portare nella casse del club rossonero ben oltre i 100 milioni. Con rammarico, Maldini ha ammesso che la dirigenza rossonera non è riuscita a chiudere il rinnovo contrattuale del giocatore al momento. Dunque, se ne riparlerà fra dicembre e gennaio, quando il Mondiale in Qatar sarà giunto al termine. Il torneo potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio per il Milan, poiché il rinnovo o la cessione dovrà tenere conto anche delle prestazione di Leao al Mondiale.

A quel punto la dirigenza potrebbe avere la possibilità di piazzare un importante colpo di mercato. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il Milan potrebbe ingaggiare Joao Felix. La formula ipotizzata per il trasferimento dell'attaccante sarebbe quella del prestito oneroso di 15 milioni con il riscatto fissato in estate.

Il 23enne in forza all'Atletico Madrid attualmente percepisce uno stipendio di 7,7 milioni di euro.

Lazetic in partenza: il calciatore piace a Filippo Inzaghi

Per quanto riguarda il Calciomercato in uscita, il Milan starebbe trattando il trasferimento in prestito di Marko Lazetic. Il calciatore sembra piacere molto a Filippo Inzaghi: la Reggina sta lottando per le prime posizioni in classica nel campionato di Serie B, alle spalle del Frosinone.

Inoltre, gli infortuni di Galabinov e Santander potrebbero accelerare il prestito.

Il 18enne serbo non è riuscito a trovare lo spazio che voleva con mister Stefano Pioli, tanto che dopo una presenza è finito nella Primavera del Milan. Per questo motivo a gennaio sta cercando una squadra che possa permettergli di giocare di più. Stando alle ultime indiscrezioni, Paolo Maldini potrebbe avere un incontro con la dirigenza per parlare del trasferimento del calciatore. A Marko Lazetic sarebbe interessato anche il Cagliari.