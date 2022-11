Dalla Juventus all'Inter e ritorno. Potrebbe essere questa la parabola di Antonio Conte sulle panchine in Italia nell'arco degli ultimi dieci anni. Il tecnico leccese, infatti, potrebbe tornare in Serie A al termine di questa stagione visto che, nonostante gli ottimi risultati conseguiti da Allegri nelle ultime settimane, resta viva la suggestione di un suo ritorno a Torino. L'allenatore, d'altronde, ha il contratto in scadenza a giugno con il Tottenham e in questi mesi di sosta per il Mondiale potrebbe decidersi il suo futuro. Senza l'accordo per il rinnovo crescerebbero esponenzialmente le possibilità di un nuovo approdo a Torino.

Il primo nome che sembra possa essere fatto sarebbe quello di Lautaro Martinez, che sotto la sua guida è esploso in nerazzurro.

Conte chiede Lautaro Martinez

Nei prossimi mesi potrebbe decidersi il futuro di Antonio Conte. Il tecnico ha il contratto in scadenza a giugno con il Tottenham e se, durante la sosta per i Mondiali, non arriverà l'accordo per il rinnovo, il suo addio sarà molto probabile. Il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Italia, a due anni dall'addio all'Inter, con un possibile ritorno alla Juventus. Con Andrea Agnelli sembra possa esserci stato un chiarimento nei mesi scorsi, dopo gli screzi passati e per questo crescerebbe l'ipotesi di un ritorno a Torino.

Conte, si sa, è molto esigente sul mercato e sarebbe pronto a fare il nome di Lautaro Martinez per rinforzare l'attacco.

D'altronde, è stato il tecnico leccese a plasmarlo e a farlo esplodere definitivamente nei due anni in cui era sulla panchina nerazzurra, dall'estate del 2019 al 2021. Il rapporto tra i due è ottimo e il Toro sembra essere anche migliorato molto sotto porta, avendo segnato ventuno reti l'anno scorso in campionato e viaggiando con la stessa media anche in questa stagione.

Con Dusan Vlahovic formerebbe una coppia da invidia in tutta Europa, ma convincere l'Inter a privarsene, per cederlo tra l'altro all'eterna rivale, risulterà tutt'altro che semplice.

La possibile offerta

Già negli anni scorsi Lautaro Martinez è stato spesso al centro di rumors di mercato, ma l'Inter non ha mai concesso sconti e a maggior ragione non lo farà l'anno prossimo in caso di assalto della Juventus.

I bianconeri, comunque, in caso di arrivo di Antonio Conte, faranno un tentativo. Sul piatto potrebbero essere messi i cartellini di Leandro Paredes, Arkadiusz Milik e Weston McKennie oltre ad un conguaglio economico per avvicinarsi alla valutazione del Toro, che è superiore ai 100 milioni di euro. Trattativa molto complessa, ma i bianconeri ci proveranno, consapevoli delle difficoltà per arrivare alla fumata bianca.