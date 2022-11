Dopo il pareggio contro il Torino, in casa Roma si pensa a rinforzare la squadra in vista della ripresa del campionato. I giallorossi sono settimi in classifica, a soli 3 punti dal quarto posto utile per la Champions League. Josè Mourinho vuole qualità in mezzo al campo. Dopo il recupero di Paulo Dybala e nell'attesa di Gini Wijnaldum, il tecnico portoghese potrebbe aver chiesto uno sforzo alla società per Davide Frattesi.

In uscita dovrebbe essere Rick Karsdorp. Il terzino destro sembra ormai tagliato fuori dal progetto sportivo della Roma e su di lui potrebbe esserci un interesse da parte della Juventus.

Nel frattempo dal quotidiano inglese ‘Telegraph’ riportano che sul taccuino del Chelsea ci sarebbe il nome di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso è maturato molto sotto la gestione Mourinho ed è diventato uno dei giocatori italiani più interessanti. Il profilo del giocatore della Roma farebbe gola ai Blues già per la prossima estate, nel momento in cui Mason Mount decidesse di non rinnovare il contratto con i londinesi.

Alla Juventus Karsdorp potrebbe sostituire Juan Cuadrado

Con Cuadrado che potrebbe salutare a fine stagione, portare a Torino Karsdorp sarebbe per la Juventus un buon colpo di calciomercato [VIDEO], soprattutto in ottica futura. Molto dipenderà naturalmente dalle richieste del giocatore e della dirigenza giallorossa.

La Roma vorrebbe monetizzare il più possibile dall'eventuale cessione di Karsdorp e non sarebbe molto favorevole a un eventuale prestito oneroso, tantomeno a quello gratuito.

L'idea del ds Pinto è di privarsi del giocatore solo a titolo definitivo e solo nel momento in cui sia già stato individuato il suo sostituto.

Ritorno di fiamma per Frattesi

Il giocatore del Sassuolo Davide Frattesi è da tempo nel mirino giallorosso. Nella passata estate è stato accostato più volte alla società capitolina, ma la Roma non è mai riuscita ad affondare il colpo decisivo per portare il giocatore a Trigoria.

Frattesi potrebbe tornare da protagonista all'Olimpico già dalla prossima sessione di Calciomercato invernale, ma il nodo principale per una sua eventuale cessione riguarda la formula.

Il Sassuolo non vorrebbe aprire a un prestito, ma eventualmente solo vendere il giocatore a titolo definitivo.

Sirene inglesi per Pellegrini

Il Chelsea non sarebbe il primo top club a bussare alla porta della Roma per avere informazioni sul capitano giallorosso. In passato sembra che anche la Juventus abbia espresso interesse per Pellegrini.

I rapporti tra i Blues e il club capitolino sono ottimi - visto anche l'affare Tammy Abraham- ma per strappare il centrocampista azzurro alla società romana potrebbe servire un'offerta molto elevata. Oltre al fatto che il centrocampista è molto "attaccato" alla maglia della Roma di cui è capitano e difficilmente vorrà cambiare squadra.