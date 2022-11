Il Tottenham di Antonio Conte nella scorsa giornata di Premier League ha subito una sconfitta contro il Liverpool per 2-1. Nonostante questa battuta d'arresto il Tottenham è ancora al quarto posto in classifica, anche se il Manchester United (attualmente quinto a -3 dai londinesi) ha con una partita da recuperare.

Dopo la partita persa contro il Liverpool Conte ha dichiarato che la sua squadra ha giocato bene nel secondo tempo e che è stata punita in maniera fin troppo pesante dai Reds. Prima del match, in conferenza stampa, invece il tecnico pugliese aveva sottolineato come nel campionato inglese in futuro incrementeranno gli investimenti e che il livello del campionato crescerà ulteriormente.

Proprio in tema Calciomercato Conte ha voluto sottolineare di non sapere ancora che cosa farà il Tottenham a gennaio, ma quel che certo è tante squadre si rinforzeranno e che quindi bisogna essere onesti con i tifosi degli Spurs

Antonio Conte ha parlato degli investimenti sul mercato da parte delle società inglesi

'Non so cosa farà la società sul prossimo mercato di gennaio, ma in futuro la vita sarà sempre più difficile qui in Inghilterra perché diverse squadre della Premier League investiranno molti soldi', erano state queste le dichiarazioni di Antonio Conte nella conferenza stampa di presentazione del match Tottenham-Liverpool. Il tecnico pugliese ha aggiunto: 'Bisogna essere onesti con i tifosi del Tottenham'.

Parole che lasciano intendere l'esigenza di rinforzare la rosa se il club londinese vorrà competere per vincere.

Antonio Conte ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e le ultime indiscrezioni di mercato lasciano aperta anche la possibilità che non prolunghi la sua intesa contrattuale con il Tottenham. Secondo alcune indiscrezioni fra le società che potrebbero ingaggiarlo per la stagione 2023-2024 ci sarebbe anche la Juventus: alcuni rumor di stampa, infatti, parlano di una possibile partenza di Massimiliano Allegri da Torino nonostante abbia un contratto fino al 2025.

Il recente mercato del Tottenham

Il Tottenham negli ultimi mesi ha investito molto sul mercato: a gennaio scorso dalla Juventus erano arrivati Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, mentre l'acquisto principale del calciomercato estivo è stato Richarlison, oltre a quello di Clement Lenglet in prestito dal Barcellona. Inoltre è stato anche riscattato il difensore Cristian Romero.