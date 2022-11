Il futuro di Angel Di Maria potrebbe determinare il prossimo mercato estivo della Juventus. El Fideo potrebbe lasciare Torino al termine della stagione per terminare la propria carriera in patria. Per questo, la dirigenza bianconera sta osservando diversi profili per sostituire il campione argentino.

Juve, possibile offerta per Raphinha in estate

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Raphinha, talentuoso esterno brasiliano che si sta ritagliando un ruolo importante nel nuovo Barcellona di Xavi. Nonostante uno spazio importante, l'ex esterno del Leeds potrebbe esser ceduto in estate per fare cassa e favorire delle operazioni in entrata.

Stando alle ultime notizie di mercato, la Vecchia Signora starebbe monitorando la situazione del classe '96 anche se l'operazione resta complicata per due aspetti: il primo legato alla valutazione del calciatore che si aggira attorno ai 60 milioni di euro e il secondo legato all'ingaggio che percepisce al Barcellona.

Oltre Raphinha, i bianconeri tengono d'occhio un altro calciatore che milita nelle fila blaugrana ovvero Ferran Torres che potrebbe esser ceduto già nel mercato di gennaio di fronte a un'offerta attorno ai 40 milioni di euro. Infine, sullo sfondo altri nomi importanti come Marco Asensio ed Eden Hazard che potrebbero lasciare il Real Madrid al termine della stagione.

Juve, sfida all'Arsenal per Grimaldo

Oltre ai possibili colpi estivi, la Juventus starebbe valutando anche qualche modifica nel mercato invernale così da regalare ad Allegri calciatori importanti per il suo sistema di gioco.

Uno dei tasselli che a gennaio potrebbe esser modificato è il terzino sinistro con Alex Sandro che è ormai pronto a lasciare Torino in estate.

Per sostituire l'esterno brasiliano, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Alex Grimaldo, esterno spagnolo del Benfica in scadenza di contratto nel 2023. La Vecchia Signora vorrebbe intavolare una trattativa già per gennaio per anticipare la concorrenza.

Una concorrenza importante che risponde al nome dell'Arsenal di Arteta che starebbe pensando a colpi importanti per giocarsi fino alla fine la Premier League.

I Gunners sarebbero piombati sul terzino del Benfica e sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra importante per strapparlo al club portoghese già a gennaio e anticipare la concorrenza della Juve.

In attesa di scoprire il futuro di Grimaldo, la Vecchia Signora valuta anche altri profili come Alex Telles del Manchester United che in questa prima parte di stagione ha giocato in prestito al Siviglia ma con poca continuità. L'ex Inter potrebbe così ritornare ad Old Trafford per poi cercarsi una nuova squadra già a gennaio.