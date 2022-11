Potrebbero esserci delle rivoluzioni in vista per Inter e Juventus. L'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta, in scadenza di contratto nel 2024, potrebbe infatti essere richiamato dai bianconeri per intraprendere un nuovo progetto tecnico.

Il dirigente non avrebbe ancora parlato di rinnovo con l'Inter e come riportato da calciomercatoweb.it potrebbe ritornare a Torino per risollevare le sorti della squadra presieduta dagli Agnelli. I nerazzurri, però, potrebbero perdere anche Lautaro Martinez che farebbe gola a molti club europei. Il suo erede potrebbe arrivare dalla Germania e corrisponderebbe al nome di Kolo Muani del Francoforte.

Possibile dietrofront per Giuseppe Marotta

La Juventus potrebbe puntare dunque su Giuseppe Marotta per ambire nuovamente a grandi traguardi in Italia e in Europa. L'arrivo dell'amministratore delegato comporterebbe anche un cambio della guardia in panchina. Al posto di Massimiliano Allegri, a fine stagione, potrebbe essere infatti proposto il nome di Roberto De Zerbi che ha da poco accettato l'incarico in Premier League alla guida del Brighton. Con il tecnico ex Sassuolo si avvierebbe un nuovo progetto fondato soprattutto sui giovani. Nelle idee bianconere ci sarebbe inoltre come sempre il profilo di Antonio Conte che sarebbe la prima scelta di Pavel Nedved. Il tecnico salentino ha il contratto in scadenza nel 2023 con il Tottenham ma potrebbe non prolungare la permanenza a Londra.

Piacerebbe l'attaccante del Francoforte se partisse Lautaro Martinez

Tornando all'Inter, sembrerebbe che in casa nerazzurra si faticherà a trattenere il talento di Lautaro Martinez. La crescita dell'argentino è stata notata da molte squadre europee che sarebbero intenzionate ad investire circa 90 milioni pur di assicurarsene le prestazioni.

Bayern Monaco, Barcellona, Manchester United e Tottenham lo starebbero monitorando e potrebbero bussare alle porte del club meneghino nella prossima sessione estiva. L'argentino è però fondamentale per l'Inter che potrebbe sedersi a tavolino soltanto davanti ad offerte irrinunciabili.

Come possibile erede Interlive.it fa il nome di Kolo Muani, centravanti di 187 centimetri in forza al Francoforte, in Germania.

La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro, ad oggi in stagione ha collezionato 6 reti e 9 assist. L'addio di Lautaro Martinez permetterebbe all'Inter di mettere a segno una netta plusvalenza e soprattutto di avere un bottino da poter sfruttare per il mercato del futuro. Il ragazzo ha però da poco rinnovato fino al 2026 e non vorrebbe lasciare la Pinetina anche perché si sente importante per il progetto tecnico impostato da Simone Inzaghi. Il club nerazzurro sonda anche altri nomi come ad esempio quello di Alvaro Morata dell'Atletico Madrid, che sarebbe valutato circa 25-30 milioni di euro dalla squadra allenata da Diego Simeone.