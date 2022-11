Juventus e Inter approfittano della sosta per prepararsi alla sessione invernale di Calciomercato. Occasione, non solo per centellinare la rosa, ma anche per ‘prenotare’ eventuali affari estivi. Uno di questi è Marcus Thuram, figlio di Lilian ex terzino proprio dei bianconeri, in scadenza contrattuale con il Borussia Moenchengladbach. Il derby d’Italia di mercato è ostacolato però dalla corte del Bayern Monaco sul giocatore francese.

Marcus Thuram potrebbe seguire le orme del padre Lilian e vestire la maglia della Juventus

Marcus Thuram è uno degli attaccanti che più si sta mettendo in mostra in questo avvio di stagione in Bundesliga.

Con 10 reti in 15 gare, ha già raggiunto il suo record di gol della stagione 2019/2020. La sua consacrazione potrà avvenire in Qatar 2022, in quanto il ct francese Deschamps lo ha scelto per affiancare bomber del calibro di Giroud e Benzema. Al giocatore non resta che aspettare la ripresa del campionato per continuare a macinare gol e stupire eventuali club interessati al suo cartellino.

Un avvio così non poteva rimanere nascosto, soprattutto all’Inter che già lo ha annusato agli albori della passata stagione. Al momento ancora non ha discusso con la società per il rinnovo, pertanto il suo trasferimento potrebbe avvenire a giugno a parametro zero. Ciò non toglie che Inter, Juventus e Bayern Monaco, attualmente le squadre che più sarebbero vicine al calciatore, possano portarlo in rosa andando a pagare una cifra vicina ai 10 milioni al Borussia Moenchengladbach.

Un’operazione simile a quella che aveva permesso a Zakaria di approdare alla Juventus nella sessione di gennaio 2022 del calciomercato

Chi è Marcus Thuram, obiettivo di mercato di Juve, Inter e Bayern Monaco

Nato a Parma il 6 agosto 1997, mentre suo papà vestiva la maglia gialloblu della città, Marcus Thuram è cresciuto a pane e pallone.

Nel 2012 l’approdo nelle giovanili del Sochaux, poi passato al Guingamp nel 2016 ed infine al Borussia Moenchengladbach nel 2019. La punta è già arrivata in doppia cifra in questo avvio di stagione, siglando 13 reti tra campionato e coppa. In totale, nella sua esperienza a Moenchengladbach ha realizzato 41 gol in 119 gare, impreziositi da 26 assist.

Una media di un gol ogni tre match che segue gli ottimi numeri ottenuti nella sua esperienza in Francia al Guingamp, dove a soli 20 anni è andato in gol 9 volte nella stagione 2018/2019. Il mondiale in Qatar può inoltre rappresentare una chance per aumentare le presenze in Nazionale maggiore, ora ferma a 4, e scatenare una vera e propria asta di mercato, dalla quale il Borussia Moenchengladbach non può che uscirne felice.