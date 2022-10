Uno dei giocatori che finora in casa Juventus non è riuscito a mostrare a pieno il proprio valore è Leandro Paredes. Il centrocampista argentino è arrivato in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe anche diventare obbligo, dal Psg ma la sua permanenza a Torino è tutt'altro che scontata in futuro. Su di lui avrebbe messo gli occhi l'Inter, che aveva pensato a lui già quando sembrava in procinto di andare via Marcelo Brozovic qualche anno fa. I parigini non hanno voluto privarsene, ma prossimamente le cose potrebbero cambiare.

Il Napoli intanto è stato grande protagonista di questa prima parte della stagione.

Gli azzurri stanno facendo molto bene in Italia e in Europa, e inevitabilmente i gioielli a disposizione di Luciano Spalletti hanno attirato l'attenzione dei top club europei. Su tutti Victor Osimhen, finito nel mirino del Manchester United già per gennaio, visto che i Red Devils hanno bisogno di un vero numero nove, ancor di più dopo l'esclusione di Cristiano Ronaldo.

Inter su Paredes

Leandro Paredes non avrebbe convinto a pieno la Juventus in questa prima parte della stagione, dimostrazione di ciò ci sono anche le quattro panchine (dal primo minuto) nelle ultime quattro partite. Proprio per questo, a prescindere dal fatto che possa scattare l'obbligo di riscatto, fissato a poco più di 20 milioni di euro, la permanenza in bianconero è tutt'altro che scontata.

L'Inter sarebbe intanto tra le società interessate al classe 1994, visto che il club vorrebbe un vice-Brozovic che possa ricoprire all'occorrenza anche il ruolo di mezzala, da poter alternare anche con Hakan Calhanoglu, dato che Gagliardini andrà via in scadenza di contratto, mentre non è da escludere la cessione di Kristjan Asllani (su comunque cui i nerazzurri hanno comunque un obbligo di riscatto con l'Empoli).

Il club meneghino potrebbe provare a prendere Paredes con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Manchester United su Osimhen

La scorsa estate si è parlato spesso del possibile addio di Victor Osimhen al Napoli, con il Manchester United che ha fatto più di qualche sondaggio. I Red Devils sarebbero pronti a fare un nuovo tentativo per il centravanti nigeriano, anche ieri protagonista nel match vinto dagli azzurri sul campo della Roma per 1-0.

Il club inglese, inoltre, ha messo fuori rosa Cristiano Ronaldo e, dunque, è alla ricerca di un numero 9 di livello. Napoli che, comunque, lo lascerà partire solamente per un'offerta superiore ai 100 milioni di euro. A quel punto, con il tesoretto ricavato, sarebbe per esempio possibile un assalto a Gonçalo Ramos, che ha una clausola da 120 milioni di euro, ma che il Benfica potrebbe cedere per una cifra intorno ai 90 milioni di euro.