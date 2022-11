Uno dei giocatori che sicuramente non ha convinto in casa Inter in questa prima parte della stagione è stato sicuramente Joaquin Correa. Il Tucu è stato anche molto sfortunato visto che ha dovuto alzare bandiera bianca non venendo convocato al Mondiale in Qatar a causa di un problema al ginocchio. Ormai non sembra essere al centro dei piani di Simone Inzaghi e per questo motivo potrebbe dire addio ai nerazzurri, chiuso da Romelu Lukaku, in attesa del rientro al top della forma, Lautaro Martinez e Edin Dzeko. Per il fantasista argentino sarebbe pronto a farsi sotto il Milan, che è alla ricerca di innesti per il reparto avanzato.

La Lazio potrebbe fare qualcosa per rinforzarsi in mezzo al campo, soprattutto se dovesse andare via Luis Alberto. Per sostituire lo spagnolo il nome caldo sarebbe quello di Ruslan Malinovskyi, in uscita dall'Atalanta.

Correa in orbita Milan

Il futuro di Joaquin Correa potrebbe essere lontano dall'Inter, a gennaio o, al massimo, a giugno. Il Tucu non ha convinto a pieno in questo anno e mezzo in nerazzurro ed è finito dietro nelle gerarchie. L'anno scorso ha pagato i diversi problemi fisici, mentre quest'anno è stato il rendimento a non essere eccezionale quando è stato chiamato in causa. Simone Inzaghi ha premuto per il suo acquisto nell'estate del 2021, preso dalla Lazio per oltre 30 milioni di euro, bonus inclusi, e la scorsa estate sembra si sia espresso per la sua permanenza preferendolo al possibile arrivo di Paulo Dybala.

Le cose potrebbero cambiare tra qualche mese e si starebbe ipotizzando un'operazione sorprendente con il Milan. I rossoneri cercano un giocatore che possa giocare in diversi ruoli nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli e Correa sarebbe perfetto visto che potrebbe giocare sia sulla trequarti che largo a sinistra. Le due società potrebbero intavolare uno scambio alla pari che porterebbe benefici ad entrambi i bilanci.

Con Correa verso il Milan, a fare il percorso inverso sarebbe Ante Rebic, attaccante croato anche lui in grado di giocare in diversi ruoli sul fronte offensivo.

Lazio su Malinovskyi

La Lazio cerca rinforzi importanti in mezzo al campo, soprattutto se dovesse andare via Luis Alberto, con lo spagnolo che potrebbe essere ceduto già a gennaio.

Il club di Claudio Lotito si sta guardando intorno e il nome individuato da regalare a Maurizio Sarri sarebbe quello di Ruslan Malinovskyi. L'ucraino è in uscita dall'Atalanta e potrebbe giocare sia da mezzala che da esterno d'attacco nel 4-3-3 biancoceleste. La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, cifra che la Lazio potrebbe investire da quanto ricavato dalla cessione di Luis Alberto, valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro.