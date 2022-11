La Juventus vuole valorizzare i suoi giovani calciatori, così da poter trovare alternative importanti per il presente ma soprattutto per il futuro. Sono diversi i giovani che si stanno mettendo in luce e che potrebbero esser ceduti a gennaio per giocare con maggiore continuità.

Juve, tanti club interessati a Soulè

Se sono ormai certe le posizioni di Nicolò Fagioli e Fabio Miretti che dovrebbero continuare a far parte dell'organico a disposizione di Massimiliano Allegri, resta in bilico la posizione di Matias Soulè che potrebbe esser ceduto in prestito per guadagnare esperienza e giocare con maggiore continuità.

Sull'esterno argentino classe 2003 ci sarebbe l'interesse di molte squadre di Serie A che si stanno giocando la salvezza: dallo Spezia alla Cremonese passando per la Salernitana fino ad arrivare alla Sampdoria di Dejan Stankovic, che a gennaio potrebbe effettuare una vera e propria rivoluzione per cercare di rientrare nella corsa per restare nel massimo campionato italiano. Toccherà alla Juventus e soprattutto al ragazzo scegliere l'opzione migliore e magari ritornare a Torino in estate per ritagliarsi uno spazio maggiore rispetto a quanto fatto in questa prima parte di stagione.

Oltre Soulè resta da capire anche il futuro di Nicolò Rovella, che sta offrendo grandi prestazioni con la maglia del Monza.

Il centrocampista italiano sarebbe finito nel mirino del Manchester City di Pep Guardiola per la prossima stagione.

Juve, retroscena Bellingham: c'era un accordo coi bianconeri nel 2020

Nel mercato ci sono tante trattative che si concludono nel migliore dei modi e altre che sfumano al gong.

È il caso di Jude Bellingham che prima del passaggio del Borussia Dortmund era stato vicinissimo al campionato italiano ed al passaggio alla Juventus.

Secondo ad alcuni retroscena di Calciomercato, il talento inglese era stato bloccato da Paritici durante la sua esperienza al Birmingham. Il classe 2003 sembrava un promesso sposo della Vecchia Signora, salvo poi ripensarci e firmare per il Borussia Dortmund dove ha avuto una crescita esponenziale, diventando uno dei giovani più richiesti sul fronte mercato e il perno del nuovo centrocampo dell'Inghilterra di Southgate.

Ora la sua valutazione è alle stelle con il Liverpool di Jurgen Klopp che sarebbe la prima candidata ad accaparrarsene le prestazioni in estate.

Nonostante questa beffa avvenuta nel 2020, la Juventus continua a sondare alcuni giovani di grande prospettiva e qualità che il panorama italiano e internazionale offrono: da Vicario e Parisi dell'Empoli, passando per Scalvini e Okoli dell'Atalanta che potrebbero rappresentare il futuro del club.