Si prospetta un mercato invernale molto intenso per Inter, Milan e Juventus sia in entrata che in uscita. I nerazzurri vorrebbero potenziare l'attacco ed avrebbero puntato i fari nuovamente su Marcus Thuram del Borussia Moenchengladbach e, nelle ultime ore, potrebbero valutare anche l'occasione Rick Karsdorp. Rossoneri e bianconeri potrebbero invece sfidarsi per Luis Alberto della Lazio che sarebbe sempre più lontano dai piani tattici di Maurizio Sarri. Il Paris Saint Germain, invece, potrebbe puntare su Rafael Leao e Kvicha Kvaratskhelia per la prossima stagione.

Inter: si pensa a Thuram e Karsdorp

Marcus Thuram sarebbe nuovamente nel mirino dei dirigenti nerazzurri che lo hanno già sondato prima che arrivasse alla Pinetina Joaquin Correa. Il francese ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe essere ingaggiato addirittura a parametro zero. Sarebbe un profilo molto congeniale al 3-5-2 di Simone Inzaghi perché potrebbe agire su tutto il fronte offensivo sia da prima che da seconda punta ma avrebbe le potenzialità anche per giocare da esterno sinistro a tutta fascia.

Per la corsia destra potrebbe, invece, essere considerato il profilo di Rick Karsdorp che è stato scaricato da Josè Mourinho dopo la partita contro il Sassuolo. L'olandese ha il contratto in scadenza nel 2025 ed una valutazione di circa 10 milioni di euro.

Per l'Inter non sarebbe una prima scelta ma potrebbe essere considerato se Denzel Dumfries dovesse essere ceduto al termine della stagione.

Duello Juventus-Milan per Luis Alberto

I due club italiani potrebbero sfidarsi già a gennaio per il fantasista della Lazio che sarebbe sempre meno centrale per gli schemi tattici previsti da Maurizio Sarri.

Anche nella gara, persa proprio contro la Juventus, il tecnico ex Napoli ha preferito schierare Basic. Luis Alberto potrebbe dunque essere ceduto nei prossimi mesi e la stima del suo cartellino sarebbe sui 30 milioni di euro. Allegri lo ingaggerebbe molto volentieri per avere qualità nel suo centrocampo mentre il Milan ci starebbe pensando per posizionarlo sulla trequarti viste le difficoltà mostrate da Charles De Ketelaere.

Psg sulle stelle che militano in Italia

Il Paris Saint Germain avrebbe puntato i riflettori su Rafael Leao e Kvicha Kvaratskhelia. I calciatori di Milan e Napoli avrebbero valutazioni molto elevate ma condizioni contrattuali ben differenti. Il portoghese, infatti, non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe essere una suggestione per i francesi e per il Manchester City che potrebbero offrire circa 70 milioni di euro per l'ex Lille. Discorso più complesso per il georgiano, punto fisso di Spaletti, che ha un accordo con i partenopei fino al 2027.