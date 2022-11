L'Inter potrebbe valutare delle importanti proposte di mercato che potrebbero arrivare già a gennaio. Il Tottenham starebbe valutando l'assalto a Nicolò Barella che piacerebbe molto ad Antonio Conte mentre i dirigenti meneghini sarebbero interessati al gioiello dell'Atalanta Giorgio Scalvini. Nella trattativa con i bergamaschi potrebbe essere inserito il cartellino di Fabbian o quello di Kristjan Asllani.

Il Tottenham interessato a Milinkovic Savic e Barella

L'Inter potrebbe ricevere un'offerta dalla squadra allenata da Antonio Conte per Nicolò Barella.

Gli Spurs privilegerebbero Sergej Milinkovic-Savic che ha il contratto in scadenza nel 2024 e che interesserebbe anche alla Juventus. Il serbo, qualora non dovesse approdare a Londra, potrebbe indurre i dirigenti del club inglese a virare sul centrocampista ex Cagliari molto stimato dal tecnico leccese. Il direttore sportivo, Fabio Paratici, potrebbe mettere sul piatto circa 70 milioni di euro per il cartellino e uno stipendio da 7 milioni di euro all'anno per cinque anni per il numero 23 di Simone Inzaghi. La società presieduta dagli Zhang intende blindare il calciatore perché centrale nel progetto ma potrebbe comunque valutare l'offerta che le permetterebbe di mettere a segno una netta plusvalenza.

I contatti potrebbero concretizzarsi al termine di questa stagione calcistica.

Scalvini per puntellare la difesa

L'Inter avrebbe intenzione di puntellare la difesa in vista delle scadenza contrattuali che riguardano Stefan De Vrij e Milan Skriniar. Per il futuro, piacerebbe il giovane Giorgio Scalvini del'Atalanta che avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro.

Nella trattativa, però, potrebbe essere inserito il cartellino del giovane Fabbian, ora in prestito nella Reggina di Filippo Inzaghi, o quello di Asllani. Il ragazzo albanese è stato fortemente voluto dallo staff tecnico dell'Inter per avere in rosa l'alter ego di Marcelo Brozovic ma non ha mai trovato la giusta continuità.

La buona riuscita dell'esperimento Hakan Calhanoglu come regista di centrocampo non ha giovato all'ex Empoli che potrebbe essere dunque girato alla società allenata da Gasperini per concludere la trattativa per Scalvini. Discorsi, invece, aperti per il rinnovo di Milan Skriniar che sarebbe sempre corteggiato dal Paris Saint Germain. Marotta e Piero Ausilio non vorrebbero cederlo per 30 milioni di euro e non vorrebbero neanche correre il rischio di perderlo a parametro zero nella prossima estate. Pertanto, non si esclude una proposta di rinnovo in arrivo nelle prossime settimane con annessa fascia da capitano.