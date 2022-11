La Juventus è attesa da settimane importanti prima dell'inizio del mercato di gennaio. La società bianconera potrebbe rinforzare il settore difensivo considerando il fatto che Allegri potrebbe continuare ad affidarsi al 3-5-2. Potrebbero arrivare giocatori per la fascia in grado di giocare a centrocampo ma anche nel ruolo di terzino oltre al fatto che servirebbe anche un centrale di sinistra. Si è parlato molto del possibile arrivo di Evan N'Dicka, in scadenza di contratto a giugno. Nelle ultime ore però la società bianconera starebbe valutando un altro rinforzo per la difesa, che fra l'altro può giocare centrale ma anche terzino nell'eventualità in cui si decidesse di giocare con la difesa a quattro.

Parliamo di Igor, centrale classe 1998 della Fiorentina che ha il contratto in scadenza a giugno 2024. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro. Sarebbe considerato il giocatore ideale da schierare insieme a Bremer e Danilo essendo di piede sinistro si integrerebbe molto bene con gli altri difensori brasiliani della Juve. In questa stagione sta raccogliendo meno minutaggio rispetto alla scorsa stagione con Italiano che gli sta preferendo in diversi match l'argentino Martinez Quarta. Di certo Igor sarebbe ideale per giocare con la difesa alta in quanto oltre a garantire fisicità è anche veloce. Come è noto il giocatore prima di trasferirsi alla Fiorentina era alla Spal ed era schierato soprattutto da terzino sinistro facendo anche prestazioni importanti.

Massimiliano Allegri vorrebbe come rinforzo per il settore difensivo Igor

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per la difesa il brasiliano Igor. Il giocatore della Fiorentina piace molto ad Allegri, che potrebbe decidere di affidarsi alla difesa a tre anche nella seconda parte di stagione.

Fra l'altro è un giocatore che permetterebbe al tecnico di cambiare idea di gioco anche durante il match in quanto ha dimostrato di poter giocare anche terzino sinistro quando era alla Spal. Fisicità e velocità gli hanno garantito prestazioni importanti. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro ed ha un ingaggio sostenibile per la società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare anche terzini nel mercato di gennaio come anticipato ad inizio articolo. Potrebbe arrivare uno fra Karsdorp e Odriozola, in prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda invece il ruolo di terzino sinistro piace molto Alejandro Grimaldo, che potrebbe sostituire Alex Sandro dalla stagione 2023-2024 essendo il brasiliano in scadenza di contratto a giugno.