Fra i portieri che hanno avuto un buon rendimento in questa prima parte della stagione di Serie A c'è Guglielmo Vicario dell'Empoli, recentemente convocato anche nella nazionale italiana per le due amichevoli giocate contro l'Albania e l'Austria. Il classe 1996 sarebbe uno degli estremi difensori seguiti dalla Juventus per la stagione 2023-2024.

Del portiere dell'Empoli e in generale dei portieri italiani ha voluto parlare Gianluigi Buffon in una recente intervista a Radio Anch'io lo Sport.

Il portiere del Parma ha infatti apprezzato anche il laziale Ivan Provedel, il napoletano Alex Meret e il giovane Marco Carnesecchi, attualmente in prestito alla Cremonese dall'Atalanta.

Gianluigi Buffon ha parlato dei miglioramenti dei portieri italiani

'Alcuni portieri, come Vicario o Provedel, sono cresciuti anche di età e trovato la maturità che giustifica il ruolo nella squadra o la considerazione mediatica', sono queste le dichiarazioni di Gianluigi Buffon in una recente intervista a Radio Anch'io lo Sport.

Il campione del mondo del 2006 poi ha aggiunto: 'Vicario sta facendo cose fuori dall’ordinario, Provedel una stagione incredibile in quanto e rendimento, linearità, peraltro in una piazza come Roma'.

Elogi sono arrivati anche a Meret e a Carnesecchi, in particolare sull'attuale portiere in prestito alla Cremonese dall'Atalanta, Buffon ha sottolineato: 'È da tenere in considerazione perché ha colpi da campione'.

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di uno fra Carnesecchi e Vicario

La Juventus intanto sarebbe al lavoro per acquistare un portiere in previsione della stagione 2023-2024, considerando che Szczesny potrebbe lasciare la società bianconera a giugno se dovesse arrivare un'offerta da 20 milioni di euro. L'estremo difensore polacco va infatti in scadenza di contratto a fine giugno 2024 e quindi l'estate del 2023 potrebbe essere l'ultima occasione per il club torinese per monetizzare dalla cessione del suo cartellino.

Riguardo quindi al mercato in entrata, la Juve sarebbe interessata a Vicario: diversi giornali sportivi parlano di una possibile offerta all'Empoli già a gennaio per anticipare il suo acquisto, lasciandolo in prestito fino al termine della stagione nella società toscana, per averlo poi a disposizione da luglio. In alternativa ai bianconeri piacerebbe anche Marco Carnesecchi, di proprietà dell'Atalanta.