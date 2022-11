L'Inter riflette sulle possibili operazioni di mercato da intavolare nelle prossime sessioni di trasferimenti. Secondo le ultime indiscrezioni a fine stagione il Chelsea potrebbe offrire uno scambio alla pari che riguarderebbe Denzel Dumfries e Mateo Kovacic, il quale in passato ha già vestito la maglia nerazzurra in passato.

A gennaio potrebbe lasciare la Pinetina Joaquin Correa ed eventualmente al suo posto potrebbe arrivare Marcus Thuram, già sondato dai nerazzurri prima che arrivasse l'attaccante argentino.

Intanto tiene banco la questione Milan Skriniar, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza.

Sulle sue tracce ci sarebbe il Paris Saint Germain: eventualmente per sostituirlo i dirigenti nerazzurri potrebbero puntare su Roger Ibanez della Roma.

L'Inter potrebbe intavolare uno scambio con i Blues

Il Chelsea sarebbe interessata a Denzel Dumfries per potenziare la corsia destra. L'olandese avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro, ma la società inglese potrebbe anche mettere sul piatto il cartellino di Mateo Kovacic per concludere uno scambio alla pari. Il centrocampista croato, ex nerazzurro, sarebbe particolarmente congeniale al 3-5-2 di Simone Inzaghi, ma la società presieduta dagli Zhang preferirebbe monetizzare qualora dovesse cedere il cartellino dell'ex Psv Eindhoven, costato circa 15 milioni di euro bonus compresi.

I contatti potrebbero concretizzarsi al termine della stagione.

Ritorno di fiamma per Thuram

Joaquin Correa potrebbe lasciare la Pinetina già a gennaio.

Qualora dovessero arrivare offerte concrete per lui nella sessione invernale, il club meneghino potrebbe decidere di cederlo per puntare su un vecchio obiettivo. Si tratterebbe di Marcus Thuram del Borussia Moenchengladbah, che sarebbe stato sondato proprio prima che arrivasse l'ex Lazio.

L'affare non si era concretizzato anche a causa di un infortunio accusato proprio nell'estate del 2021.

L'attaccante con il club tedesco ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe essere ingaggiato a prezzo "di saldo" a gennaio proprio perché in alternativa potrebbe svincolarsi a parametro zero a fine stagione. L'operazione potrebbe essere imbastita sulla base di circa 15 milioni di euro.

Idea Ibanez se non rinnovasse Skriniar

Milan Skriniar non ha ancora rinnovato il contratto con l'Inter e interesserebbe al Paris Saint Germain a parametro zero da luglio. I dirigenti nerazzurri starebbero pensando di presentargli un'offerta per prolungare il rapporto ma, in caso di rifiuto, potrebbero decidere di puntare su Roger Ibanez per puntellare la difesa della prossima stagione. Il giocatore della Roma avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro.