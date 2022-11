La Juventus, nelle ultime stagioni, ha investito molto nei giovani. Il lancio dell'under 23 è servito per valorizzare i giocatori del settore giovanile ma anche per acquistare giovani in Italia e nel calcio europeo e dar loro la possibilità di crescere in un campionato impegnativo come quello della Serie C. È il caso di Nicolò Cudrig, ingaggiato dalla società bianconera a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Monaco. Il ventenne, prima con Lamberto Zauli e poi con Massimo Brambilla, è diventato uno dei riferimenti della seconda squadra della Juventus, denominata Next Gen.

In questa stagione ha disputato 10 match fra campionato di Serie C e Coppa Italia di Serie C segnando 2 gol. Nonostante la giovane età, ha avuto diverse esperienze professionali che gli sono state utili per la crescita, giocando non solo con il Monaco ma anche con l'Udinese e con il Cercle Bruges. Nel 2020 è ritornato al Monaco per poi andare in scadenza di contratto l'anno dopo. La Juventus ha confermato il prolungamento di contratto fino a giugno 2026 per il giocatore. Cudrig ha giocato in tutte le nazionali giovanili dell'Italia, attualmente è all'under 20, fino ad adesso ha disputato 6 match.

Dopo Bonetti, quindi, la Juventus ha deciso di confermare nella Juventus Next Gen un altro giovane come Cudrig.

Cudrig ha prolungato il contratto con la Juventus

La Juventus ha ufficializzato il prolungamento di contratto di Nicolò Cudrig fino a giugno 2026. Oltre alla punta, anche il centrocampista Bonetti ha sottoscritto una nuova intesa contrattuale con la società bianconera. Si tratta di giocatori molto importanti per la seconda squadra bianconera impegnata nel campionato di Serie C.

I giocatori di Brambilla, nell'ultimo match di campionato, hanno vinto 2 a 1 contro il Novara grazie ai gol di Rafia e Barrenechea, l'argentino ha recentemente giocato il suo primo match con la prima squadra nell'ultima giornata del girone di Champions League. La Juventus under 23 è attualmente 12esima in classifica con 4 vittorie, 4 pareggi e altrettante sconfitte.

Attualmente si trova a -11 dalla prima in classifica il Pordenone ma la vittoria contro il Novara è stata molto importante anche perché quest'ultima è quarta in classifica a 20 punti.

I giovani della Juve

La Juventus ha avuto e sta avendo la possibilità di far crescere diversi giovani nell'under 23, alcuni dei quali hanno fatto esperienze in prestito in Serie B ed in Serie A ed altri invece sono già in prima squadra. Due su tutti Fabio Miretti e Matias Soulé, oramai parti integranti della squadra di Allegri. Filippo Ranocchia, invece, è stato prestato al Monza. Per quanto riguarda Fagioli, invece, dopo aver giocato nella Cremonese in Serie B la scorsa stagione, è attualmente un titolare della Juve di Allegri. Negli ultimi due match di campionato ha segnato due gol, importanti per le vittorie contro il Lecce e l'Inter.