Domenica 6 novembre alle ore 20:45 ci sarà Juventus-Inter, gara valida per il 13° turno della Serie A 22/23. La Vecchia Signora, nella giornata precedente, ha sconfitto il Lecce di Baroni per 1-0 allo Stadio Via del Mare, grazie alla rete di Fagioli. La squadra milanese, invece, ha fatto bottino pieno nell'incontro casalingo con la Sampdoria di Stankovic, imponendosi con un rotondo 3-0 firmato Correa, Barella e De Vrij.

Una partita che si preannuncia decisiva per il destino delle due squadre che in campionato hanno qualche punto di ritardo rispetto ai primi posti.

Negli ultimi due incontri tra Inter e Juventus, disputati tra Coppa Italia e Seria A, a spuntarla sono stati i nerazzurri con Calhanoglu (2 penalty trasformati) ad essere sempre andato a segno per la squadra di Simone Inzaghi.

Juventus, panchina per Bonucci

Mister Allegri e la sua Juventus si apprestano ad affrontare l'Inter speranzosi di centrare la quarta vittoria consecutiva in campionato. Per portare a casa il Derby d'Italia, il tecnico toscano potrebbe scegliere il 3-5-2, con Szczesny come estremo difensore. I tre della linea difensiva bianconera dovrebbero essere Alex Sandro, Gatti e Danilo, con Bonucci che dovrebbe partire dalla panchina. In mezzo al campo, invece, i titolari potrebbero essere Rabiot, Locatelli e Miretti al centro, mentre Kostic agirà come ala sinistra e Cuadrado andrà a piazzarsi sul fronte opposto.

Più che probabile, infine, il recupero di Vlahovic in attacco, il quale dovrebbe essere affiancato da Milik. Anche Bremer e Di Maria, insieme a Chiesa, rientrato nella gara di ieri sera contro il PSG in Champions League, dovrebbero essere quanto meno a disposizione dopo i rispettivi infortuni al pari di Vlahovic.

Inter: out Lukaku, D'Ambrosio e Brozovic

Simone Inzaghi e la sua Inter dovranno invece gioco forza fare a meno degli infortunati Lukaku, Brozovic e D'Ambrosio. Il ruolino di marcia esterno dei nerazzurri in questa stagione di campionato è tutt'altro che rassicurante, con tre vittorie e tre sconfitte ottenute in sei match giocati.

Per centrare la quarta vittoria in trasferta nella Serie A 22/23, l'allenatore dell'Inter potrebbe optare per il suo fedele 3-5-2, con Onana a difesa dei pali. Terzetto arretrato che sarà composto, con ogni probabilità, da Bastoni, Acerbi e Skriniar. Cerniera di centrocampo che, invece, avrà ottime chance di essere formata dal primo minuto da Dimarco e Dumfries come esterni, mentre in mezzo al reparto troveremo probabilmente Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Pochi dubbi, in ultimo, sul tandem offensivo che dovrebbe avere come interpreti Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

Le probabili formazioni di Juventus-Inter:

Juventus (3-5-2): Szczesny, Alex Sandro, Gatti, Danilo, Kostic, Rabiot, Miretti, Locatelli, Cuadrado, Milik, Vlahovic. Allenatore: M. Allegri.

Inter (3-5-2): Onana, Acerbi, Skriniar, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, L. Martinez, Dzeko. Allenatore: S. Inzaghi.