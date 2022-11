La Juventus, in questi giorni, sta monitorando con particolare attenzione le condizioni di Danilo. Il numero 6 bianconero è ai mondiali con il Brasile, dove si è fatto male ad una caviglia, riportando una lesione al legamento.

Secondo il Corriere dello Sport la situazione del difensore juventino sarebbe peggiore di quella di Neymar Jr, il quale ha riportato un problema alla caviglia. Adesso resta da capire come evolverà la situazione di Danilo, visto che per il completo recupero potrebbero servire circa due settimane. Il difensore salterà le sfide contro Svizzera e Camerun, il suo obiettivo concreto sarebbe quello di tornare in tempo per gli eventuali ottavi di finale.

Brasile e Juve in ansia per Danilo

In questi giorni, Danilo starebbe lavorando duramente per recuperare dall'infortunio alla caviglia accusato nella prima partita del mondiale del Brasile contro la Serbia. Il difensore della Juventus ha subito una lesione al legamento e questo infortunio sarebbe più preoccupante di quello di Neymar. Infatti, Danilo non ha mai avuto a che fare con un problema di questo tipo e non si sa come reagirà la sua caviglia, mentre l'attaccante ha già avuto un infortunio del genere in passato.

Nel frattempo, il numero 6 juventino ha sottolineato che lavorerà anche 24 ore al giorno per rientrare e poter essere a disposizione per le altre partite del mondiale.

Nel frattempo anche da Torino osservano con ansia questa situazione, poiché Danilo è uno degli uomini chiave nella difesa della Juventus e la speranza del club è che si rimetta il prima possibile.

Juventus intanto è in vacanza

Mentre 11 giocatori della Juventus sono impegnati al mondiale, il resto del gruppo è un vacanza.

La ripresa degli allenamenti per la rosa bianconera è fissata per il 6 dicembre. Da lì in avanti Massimiliano Allegri farà un richiamo di preparazione e poi la squadra giocherà anche alcune amichevoli.

La prima è in programma il 17 dicembre a Londra contro l'Arsenal.

Nei prossimi giorni lo staff bianconero capirà come sta Paul Pogba. Il francese sta lavorando a Miami con un uomo di fiducia della Juventus e il suo recupero starebbe procedendo bene, prima di rientrare in Italia farà un consulto a Pittsburgh. Da questa visita si capirà poi se il centrocampista potrà aumentare i carichi di lavoro. La speranza è che Paul Pogba possa essere a disposizione per i primi giorni di gennaio. La Juventus, infatti, tornerà in campo il prossimo 4 gennaio nel match di Serie A contro la Cremonese.