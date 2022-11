Uno dei giocatori che meglio ha fatto in questa prima parte della stagione tra le fila dell'Inter è stato sicuramente Federico Dimarco. L'esterno era visto inizialmente come braccetto di sinistra della difesa a tre da Simone Inzaghi ma adesso è titolare indiscusso della fascia sinistra, togliendo anche il posto a Ivan Perisic. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato l'attenzione dei top club europei, su tutti il Barcellona, con Xavi che avrebbe fatto il suo nome per rinforzare la squadra sulla fascia mancina in difesa.

La Juventus è sempre alla ricerca di innesti che possano alzare la qualità della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Proprio per questo motivo, il tecnico bianconero avrebbe fatto il nome di Ismael Bennacer come potenziale innesto in mezzo al campo. Il centrocampista algerino ha il contratto in scadenza a giugno 2024 con il Milan e per questo non sarebbe da escludere un addio al termine di questa stagione.

Il Barcellona pensa a Dimarco

La stagione disputata da Federico Dimarco è stata sicuramente positiva fino ad ora. L'esterno ormai è un titolare inamovibile per l'Inter, con Simone Inzaghi che non ha praticamente fatto mai a meno di lui. Lo dimostra anche il fatto che Robin Gosens, che a inizio anno sembrava colui che dovesse prendere il posto di Ivan Perisic sulla fascia sinistra, ha giocato soltanto tre partite da titolare, due in Champions League e una in campionato.

L'italiano non è un caso che abbia anche conquistato la Nazionale italiana, togliendo il posto ai vari Emerson Palmieri e Leonardo Spinazzola. Ben tre le reti messe a segno in campionato, ma dai suoi piedi partono anche tante azioni pericolose dei nerazzurri. Prestazioni che hanno attirato l'attenzione del Barcellona, con Xavi che avrebbe fatto il suo nome per rinforzare la rosa sulla fascia sinistra, dove Jordi Alba non è più giovanissimo.

Trattativa tutt'altro che semplice visto che Dimarco è interista sin dalla nascita e l'anno scorso ha rinnovato il proprio contratto fino a giugno 2026.

I blaugrana, comunque, faranno un tentativo nelle prossime settimane mettendo sul piatto una proposta da oltre 30 milioni di euro più bonus. Molto importante anche l'offerta per il giocatore, alla quale verrà offerto un contratto da quasi 6 milioni di euro a stagione più bonus per i prossimi cinque anni.

Allegri vorrebbe Bennacer

La Juventus sta lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. I bianconeri cercano un innesto soprattutto in mezzo al campo da porre in cabina di regia, visto che Leandro Paredes non avrebbe convinto a pieno. Nel mirino sarebbe finito Ismael Bennacer, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024 con il Milan e le trattative per il rinnovo procedono a rilento. I rossoneri, però, non vorrebbero privarsene e lo dimostra il fatto che sarebbe stata rifiutata la prima offerta della Juve, che ha messo sul piatto 20 milioni di euro più il cartellino di Weston McKennie. Maldini valuta l'algerino almeno 50 milioni di euro e non concederà sconti, rinnovo o meno.