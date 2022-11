La Juventus potrebbe rivoluzionare il proprio centrocampo nelle prossime sessioni di mercato. La compagine bianconera, secondo la Gazzetta dello Sport, non dovrebbe riscattare a titolo definitivo Leandro Paredes dal PSG e starebbe meditando di cedere Weston Mckennie. Con i soldi risparmiati dal mancato acquisto dell'argentino e con quelli incassati dall'eventuale vendita dell'americano, la Juve potrebbe poi lanciare l'assalto a Milinkovic-Savic offrendo a Claudio Lotito 60 milioni di euro.

Juventus, a centrocampo si studia la rivoluzione: Paredes e McKennie potrebbero non restare

La Juventus in estate aveva ingaggiato Leandro Paredes: il regista arrivato in prestito con diritto di riscatto dal PSG, in questi primi mesi alla Continassa non sarebbe però riuscito ad imporsi nelle gerarchie di Massimiliano Allegri, che da ottobre in poi, gli ha preferito un giovane esordiente come Nicolò Fagioli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus in estate molto probabilmente non riscatterà a titolo definitivo Paredes, risparmiando 27 milioni.

Oltre all'argentino, potrebbe lasciare la Continassa anche Weston McKennie: il centrocampista americano, dopo la crescita dei talenti bianconeri come Miretti e il succitato Fagioli, non sarebbe più fondamentale per il tecnico Allegri e di conseguenza una sua cessione verrebbe considerata dalla dirigenza della Juve come un'opzione considerabile.

Con i soldi risparmiati dall'acquisto di Paredes e con un'eventuale introito ottenuto dalla cessione di McKennie, la Juventus poi potrebbe pensare di lanciare l'assalto a quello che apparirebbe il vero obiettivo di mercato dei bianconeri, Milinkovic-Savic.

Calciomercato Juve, il costo di Milinkovic-Savic può scendere, i bianconeri potrebbero offrire 60 milioni alla Lazio

Insomma, Milinkovic-Savic sarebbe uno dei primi obiettivi della Juventus. Il presidente della Lazio Claudio Lotito, dopo la partita di campionato tra la Lazio e Juve, aveva risposto alle domande inerenti un possibile trasferimento del serbo in bianconero, affermando di volere 100 milioni di euro per dare il consenso a questa operazione.

Tuttavia, secondo la Gazzetta dello Sport, l'inizio poco convincente di mondiale intrapreso dal centrocampista unito al fatto che andrà in scadenza di contratto con la Lazio nel 2024, non consentirà al numero uno dei biancocelesti di incassare la cifra richiesta. Ecco perché la Juventus vorrebbe formulare un'offerta da 60 milioni di euro (forse già a gennaio), se questa non dovesse essere sufficiente, allora ne potrebbe formulare una seconda nella finestra estiva di giugno da 40 milioni di euro, quando il serbo sarà a 12 mesi dalla scadenza del contratto coi biancocelesti.