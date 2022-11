Uno dei giocatori che ha ben figurato tra le fila dell'Inter nelle ultime settimane prima della sosta per il Mondiale in Qatar è stato il portiere André Onana. Il camerunense è partito indietro nelle gerarchie ma dopo le prime partite è riuscito a scalzare il capitano, Samir Handanovic, tra i pali e adesso è il titolare indiscusso della squadra nerazzurra. Il portiere è stato spesso decisivo a suon di buoni interventi, nonostante i gol subiti continuano ad essere molti. Prestazioni che hanno attirato l'attenzione di un top club europeo, il Barcellona, che sarebbe pronto a fare un tentativo al termine di questa stagione.

Chi potrebbe fare qualcosa sul mercato, a gennaio, è la Fiorentina, che cerca un rinforzo in mezzo al campo che possa alzare il tasso tecnico. I viola si stanno guardando intorno e avrebbero messo gli occhi su Roberto Pereyra, jolly del centrocampo dell'Udinese, in grado di giocare in diversi ruoli.

L'offerta del Barcellona per Onana

André Onana è arrivato la scorsa estate all'Inter a parametro zero, dopo essere andato in scadenza di contratto con l'Ajax, e con il passare delle settimane ha conquistato la fiducia di Simone Inzaghi, che alla fine ha deciso di preferirlo a Samir Handanovic.

Il camerunense ha offerto buone prestazioni, nonostante la difesa dell'Inter continui a mostrare delle carenze.

Onana ha attirato l'attenzione del Barcellona, che un sondaggio per lui lo aveva fatto anche negli anni scorsi, quando giocava all'Ajax e era già considerato uno dei migliori talenti emergenti del calcio mondiale. Essendo arrivato a costo zero, la società nerazzurra potrebbe realizzare anche una plusvalenza importante con la sua cessione.

I blaugrana, al momento, hanno effettuato soltanto qualche sondaggio ma nei prossimi mesi la trattativa potrebbe entrare nel vivo. Non sarà semplice convincere l'Inter a privarsi del classe 1996, e proprio per questo motivo i catalani sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra vicino ai 30 milioni di euro più bonus. Il club meneghino non chiude del tutto le porte, qualora fosse confermata la proposta valuterà, con Carnesecchi come ipotetico sostituto.

Fiorentina su Pereyra

La Fiorentina è alla ricerca di un innesto in mezzo al campo che alzi il tasso tecnico. Il nome finito nel mirino dei viola è quello di Roberto Pereyra, che all'Udinese ha ricoperto diversi ruoli, in mezzo al campo e sugli esterni. Per questo motivo Italiano potrebbe schierarlo anche come esterno nel suo tridente. Visto il contratto in scadenza a giugno, i friulani difficilmente potranno incassare più di 5-6 milioni di euro per l'argentino, ma occhio anche ad un possibile scambio con uno tra Maleh, Duncan e Sottil.