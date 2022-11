Vigilia di campionato per il Crotone che si appresta a tornare in campo in occasione della 15ª giornata di Serie C. All'Ezio Scida domenica 27 novembre arriverà il Latina del tecnico Daniele Di Donato. Si tratta di una gara importante per gli squali che saranno chiamati a vincere e sperare in un passo falso del Catanzaro, impegnato nello scontro al vertice a Pescara.

L'allenatore del Crotone, Franco Lerda, durante la conferenza stampa di presentazione del match ha ricordato che la sua squadra proverà ad imporre il proprio gioco, rispettando come sempre gli avversari.

Un Crotone a viso aperto

A poche ore dalla gara contro il Latina - che verrà disputata a porte chiuse - Franco Lerda ha parlato della partita con i nerazzurri: "Non sarà una gara semplice e speriamo che le condizioni climatiche non ci impediscano di fare la gara che vogliamo. Il nostro terreno di gioco è eccezionale e non mi preoccupa".

L'allenatore del Crotone ha poi aggiunto: "Abbiamo di fronte una squadra difficile da penetrare. Hanno tre centrali molto fisici e due esterni bravi in fase difensiva soprattutto a sinistra. Hanno un centrocampo folto che sa fare molta densità davanti l'area".

Crotone, diversi recuperi in vista del Latina

Il Crotone può sorridere per alcuni recuperi. Contro il Latina gli squali potranno contare sulla presenza dell'esterno Vasile Mogos e dell'attaccante Augustus Kargbo, che erano rimasti in dubbio fino alle scorse ore: entrambi saranno convocati.

Faranno parte della squadra anche il difensore Giuseppe Cuomo e il centrocampista Marco Carraro che hanno iniziato in settimana a lavorare in gruppo dopo i recenti infortuni.

In porta, ancora una volta, Andrea Dini dovrebbe essere favorito sul più esperto Paolo Branduani, fuori ormai dall'undici titolare dopo la sconfitta subìta dagli squali (2-0) nel derby di Catanzaro.

Crotone e Latina: squadre a confronto

La gara tra Latina e Crotone tornerà a disputarsi allo Stadio Comunale Ezio Scida a distanza di alcune stagioni. L'ultimo confronto tra le due squadre risale al torneo di Serie B 2015-2016. In quell'occasione, il confronto terminò in parità con il risultato di 1-1.

Al vantaggio iniziale dei rossoblù siglato da Federico Ricci, rispose nella ripresa il nerazzurro Riccardo Brosco.

In totale, lo storico recita 11 gare in Calabria con 6 vittorie del Crotone, 4 pareggi e 1 vittoria del Latina.

Tre match in sette giorni

La gara contro il Latina rappresenterà il primo impegno del Crotone in una settimana intensa. Mercoledì 30 novembre, infatti, i pitagorici saranno di nuovo in campo, in trasferta a Taranto (ore 18). Domenica 4 dicembre, invece, gli squali saranno in casa dell'Audace Cerignola (ore 14:30).

Dunque, non si esclude a priori che il tecnico Lerda possa attuare delle rotazioni tra i titolari per affrontare nel migliore dei modi queste partite ravvicinate.