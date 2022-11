La Juventus nel recente Calciomercato estivo ha acquistato fra gli altri anche il centrocampista Filip Kostic. Il nazionale serbo, dopo un inizio d'adattamento non facile nel calcio italiano, gradualmente si è integrato, soprattutto con la decisione di Massimiliano Allegri di affidarsi al 3-5-2. A tutta fascia Kostic ha dimostrato di trovarsi a suo agio, grazie alla sua velocità e alla bravura nel crossare. Non è un caso che sia stato decisivo negli ultimi match della Juventus, contribuendo alle vittorie dei bianconeri. Kostic è arrivato dall'Eintracht Francoforte per circa 12 milioni di euro più bonus.

La società bianconera ha ceduto in prestito ai tedeschi Luca Pellegrini, che sta dando un contributo importante alla squadra. Ha giocato fino ad adesso 9 match nel campionato tedesco oltre a 4 in Champions League, ed è stato importante per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. In una recente intervista, uno degli argomenti di cui ha parlato è stato proprio il sorteggio degli ottavi di finale della competizione europea, con l'Eintracht Francoforte che giocherà contro il Napoli. A tal riguardo ha dichiarato: ''Quando ho visto il nome la prima cosa a cui ho pensato sono stati i miei amici di Napoli, era da una settimana che me lo dicevano''. Ha elogiato la Juventus per la posizione in classifica in campionato ma ha parlato anche della stagione in Germania, consigliando ai giovani di fare un'esperienza all'estero, essendo molto formativa.

Sul confronto fra lui e Kostic ha tenuto a sottolineare che sono due giocatori diversi, uno è un terzino l'altro gioca a centrocampo.

Luca Pellegrini ha parlato anche di Filip Kostic

''Continuo a non capire questa associazione con Kostic, abbiamo due ruoli completamente diversi: io sono un terzino e lui invece è un esterno alto''.

Queste le dichiarazioni di Luca Pellegrini in una recente intervista a Tuttosport. Il terzino in prestito dalla Juventus alla società tedesca ha tenuto a sottolineare la differenza nei ruoli rispetto a Kostic. Ha poi parlato del fatto che il campionato tedesco ripartirà il 21 gennaio che con l'Eintracht Francoforte farà una tournée in Giappone.

Pellegrini ha parlato anche delle abitudini in Germania, dove sono abituati a cenare alle 19. In Italia invece l'orario solito è quello delle 20 o 20:30.

Il trasferimento di Pellegrini all'Eintracht Francoforte

Pellegrini si è trasferito in prestito all'Eintracht Francoforte e resterà fino a giugno (senza diritto di riscatto). Nella società tedesca gioca un centrale che piace molto alla Juventus, ovvero Evan N'Dicka, in scadenza di contratto a giugno. La società bianconera potrebbe fare un'offerta a gennaio. Per quanto riguarda invece il futuro professionale di Pellegrini, con il possibile trasferimento di Alex Sandro all'Atletico Madrid a giugno, potrebbe ritornare Torino per essere l'alternativa sulla fascia difensiva dalla stagione 2023-2024.