La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo fra acquisti e cessioni. Si lavora a dei rinforzi importanti per il settore difensivo, considerando che potrebbe arrivare un centrale di sinistra oltre che delle alternative sulle fasce difensive. Manca un giocatore che possa sostituire Kostic oltre al fatto che si cerca un giocatore per la fascia destra considerando che De Sciglio non sta dando grandi garanzie dal punto di vista dell'affidabilità fisica. Evan N'Dicka che potrebbe lasciare la Germania, Alejandro Grimaldo e Alvaro Odriozola sono i giocatori valutati per gennaio, la società bianconera però potrebbe utilizzare il mercato invernale anche per le cessioni.

Si parla di una possibile partenza di Weston McKennie, che piace al Tottenham al tecnico Conte. Con un'offerta da 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società bianconera, altro giocatore che piace nel campionato inglese è Adrien Rabiot. Nel recente Calciomercato il Manchester United era stato vicino all'acquisto del centrocampista francese. Alla fine però non è arrivata l'intesa economica fra la società inglese e il giocatore e Rabiot ha deciso di rimanere a Torino. A gennaio però il centrocampista francese potrebbe valutare il trasferimento al Chelsea. A confermare questa indiscrezione di mercato la stampa inglese, che parla di una possibile offerta del Chelsea. A volere il francese sarebbe il tecnico Potter, che cerca un centrocampista bravo a garantire equilibrio oltre a sostenere il gioco.

In questa stagione Rabiot ha dimostrato anche di saper realizzare gol, segnandone ben cinque fra Champions League e campionato italiano.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi Adrien Rabiot potrebbe trasferirsi al Chelsea già a gennaio.

Il centrocampista francese piace al tecnico Potter, che vorrebbe anticipare tutti facendo un'offerta alla Juventus per il cartellino del francese. D'altronde il giocatore è in scadenza di contratto a giugno e c'è il rischio che molte società potrebbe garantire un ingaggio importante al giocatore. La Juventus attualmente non vorrebbe lasciar partire Rabiot anche per l'importanza che ha dimostrato di avere per Massimiliano Allegri.

A meno che arrivi un'offerta pesante, anche se la società bianconera potrebbe anche decidere di offrire un ingaggio importante al giocatore per il prolungamento contrattuale.

La Juventus sarebbe pronta ad offrire 7 milioni di euro a stagione a Rabiot

Attualmente però ci sarebbe distanza fra offerta della Juventus e richieste del giocatore, che vorrebbe guadagnare circa 10 milioni di euro a stagione. La società bianconera vorrebbe invece offrirgli più o meno lo stesso ingaggio che attualmente guadagna, ovvero circa 7 milioni di euro a stagione.