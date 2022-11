La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. La notizia delle dimissioni di Agnelli e Nedved dai ruoli di presidente e vicepresidente della società bianconera ha sorpreso tutti, anche se come scrive La Gazzetta dello Sporta la posizione di Allegri non sembra incerta. Per il tecnico si parla di maggiori responsabilità nella gestione sportiva e sarà affiancato dal direttore sportivo Federico Cherubini. Si lavora sul mercato non solo per gli acquisti ma anche per decidere il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno.

Difficile la conferma di Angel Di Maria, così come quella di Juan Cuadrado, per quanto riguarda invece Adrien Rabiot molto dipenderà dalle richieste d'ingaggio del centrocampista francese. Fino a qualche giorno fa si parlava di partenza certa di Alex Sandro, anche perché il brasiliano è uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera con circa 6 milioni di euro netti a stagione. Le ultime notizie di mercato confermano però come il giocatore pur di rimanere alla società bianconera sarebbe pronto ad accettare un ingaggio minore rispetto a quelle che attualmente guadagna nella società bianconera. D'altronde il brasiliano non ha nascosto in una recente intervista la volontà di rimanere a Torino e nel mondiale in Qatar sta dimostrando di essere un giocatore molto importante per la nazionale brasiliana.

Il brasiliano Alex Sandro potrebbe accettare ingaggio minore per rimanere alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Alex Sandro sarebbe pronto ad accettare un ingaggio minore pur di rimanere alla Juventus. Il brasiliano guadagna circa 6 milioni di euro e potrebbe valutare un sua conferma a Torino con uno stipendio di circa 4 milioni di euro netti a stagione.

Più o meno quello che andrebbe a guadagnare anche Danilo, altro giocatore che sarebbe considerato un riferimento della rosa bianconera. Nonostante questo però si parla di un sostituto di Alex Sandro, con Alejandro Grimaldo che piace molto alla società bianconera anche perché in scadenza di contratto a giugno. Fra l'altro a fine stagione potrebbe ritornare anche Luca Pellegrini, che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cercare di fare acquisti in prestito o a prezzo vantaggioso nel mercato di gennaio. Difficile aspettarsi investimenti importanti, piacciono Alvaro Odriozola oltre a Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo. Potrebbe arrivare anche un centrale difesa, il preferito sembra essere Evan N'Dicka, anche il francese come lo spagnolo e l'algerino sono in scadenza di contratto a giugno.