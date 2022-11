La Juventus è attesa da un novembre impegnativo tra Serie A, qualificazione all'Europa League e Calciomercato, con la dirigenza bianconera intenzionata a proseguire il percorso di ringiovanimento della rosa partendo dalla difesa.

Negli ultimi mesi il reparto difensivo della Juventus è spesso al centro di critiche. I giocatori sicuri di una riconferma potrebbero essere Danilo e Gleison Bremer. Per gli altri, compreso il capitano Leonardo Bonucci, sarà necessaria un'attenta riflessione. Il nome nuovo che viene accostato alla Juventus negli ultimi giorni è Abakar Sylla, possente difensore del Club Brugge che potrebbe interessare da giugno 2023.

La dirigenza bianconera non esclude nemmeno una piccola rivoluzione in attacco. Angel Di Maria sembra non ingranare, l'argentino non sta vivendo un periodo fortunato sotto il profilo del gioco e vorrebbe tornare in patria a fine contratto. Dalla Spagna, attraverso il sito internet "fichajes.net", rimbalza la notizia di un possibile interesse della Juventus per Raphinha.

Sylla sarebbe seguito anche da Roma e Inter

Forte fisicamente e molto veloce, il difensore ivoriano classe 2022 quest'anno ha accumulato esperienza in Champions League, segnando un gol. Giocatore di prospettiva, Sylla potrebbe far comodo per colmare le eventuali partenze di Daniele Rugani, Federico Gatti o Leonardo Bonucci.

Mentre la società giallorossa è sempre alla ricerca di un difensore centrale mancino, quella nerazzurra potrebbe pensare a Sylla nel momento in cui dovesse privarsi di Stefan de Vrij. Va ricordato che Il nazionale ivoriano ha un contratto che lo lega al Club Brugge fino al 2026.

Raphinha potrebbe prendere il posto di Di Maria

Il giocatore brasiliano dal passaporto italiano non avrebbe pienamente convinto alla sua prima esperienza al Barcellona. Arrivato in Catalogna quest'anno dal Leeds, Raphinha è costato 58 milioni di euro. Al suo attivo ha un gol e due assist. Bottino giudicato modesto dal tecnico azulgrana Xavi, che molto spesso fa sedere il giocatore in panchina.

Raphinha ha 25 anni ed è un esterno destro molto tecnico e freddo sotto porta. Agile e veloce, possiede un'ottima visione di gioco. Caratteristiche che fanno molta gola alla Juventus che potrebbe decidere di sostituire Di Maria proprio con il giocatore brasiliano.

Il mercato della Juventus

Il nome di Ferran Torres viene sempre più spesso accostato alla società bianconera. Ad alimentare queste voci c'è anche il quotidiano spagnolo "Sport", secondo cui il ragazzo non sarebbe più convinto del progetto del Barcellona. Ferran Torres è un classe 2000 e pare sia stato molto vicino a vestire la casacca della Juventus nel 2020. Situazione che potrebbe riproporsi a breve.