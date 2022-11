Secondo alcune indiscrezioni di mercato riportate recentemente da Sky Sport la Juventus potrebbe essere interessata al laterale Joakim Maehle, attualmente protagonista al mondiale con la nazionale danese e punto di riferimento dell'Atalanta.

Negli ultimi mesi il tecnico dei nerazzurri Gasperini lo sta schierando soprattutto come centrocampista di fascia sinistra nel 3-4-2-1, ma può giocare anche sulla destra. La duttilità del danese piace molto a Massimiliano Allegri, che gradirebbe un eventuale suo acquisto. In questa stagione ha giocato finora 14 match nel campionato italiano fornendo un assist, a questi bisogna aggiungere sei presenze in Nations League con la nazionale danese.

La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, una somma importante giustificata però dai recenti miglioramenti del giocatore, che eventualmente in bianconero - in prospettiva - potrebbe prendere il posto anche di Cuadrado (in scadenza di contratto a giugno e ancora lontano dal rinnovo contrattuale con la società bianconera).

Possibile offerta per Maehle a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando diversi nomi come alternative a Juan Cuadrado, uno dei più impiegati da Allegri nella prima parte di stagione. Si valuta un giocatore che possa giocare a tutta fascia e che abbia anche duttilità nel giocare su entrambe le fasce.

Piacerebbe molto Joakim Maehle, giocatore dell'Atalanta e della nazionale danese.

Con un'offerta da 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società bergamasca. La Juventus potrebbe considerare un suo acquisto nell'eventualità in cui l'Atalanta decidesse di cederlo in prestito con diritto di riscatto.

Maehle è un classe 1997 e gioca nella squadra bergamasca dal gennaio del 2021: da allora ha messo insieme complessivamente 60 presenze in Serie A, quattro in Coppa Italia e 10 nelle competizioni.

Il resto del mercato della Juventus

La società bianconera valuta anche Alvaro Odriozola, che arriverebbe in prestito gratuito dal Real Madrid fino a giugno con il solo pagamento dell'ingaggio da parte della società bianconera.

La Juventus potrebbe effettuare anche due prestiti in uscita: Kaio Jorge piacerebbe al Flamengo, mentre l'argentino Soulè sarebbe gradito dall'Empoli. I bianconeri valutano anche cessioni a titolo definitivo, come quella di McKennie, inoltre a giugno potrebbe non essere riscattato Paredes dal Paris Saint Germain.