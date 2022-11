La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo in cui dovrà definire soprattutto i rinforzi per la difesa, oltre al fatto che potrebbero partire diversi giocatori in prestito. A tal riguardo Kaio Jorge potrebbe trasferirsi al Flamengo, Matias Soulé all'Empoli. Si valutano però anche cessioni a titolo definitivo, Weston McKennie potrebbe lasciare Torino se non a gennaio, nel Calciomercato estivo per circa 30 milioni di euro. Altro giocatore che potrebbe essere ceduto a giugno è Szczesny. Il portiere è in scadenza di contratto a giugno 2024, in un'intervista di qualche mese fa aveva dichiarato che avrebbe voluto chiudere la sua carriera professionale nel campionato spagnolo.

Attualmente però ci sarebbero solo società inglesi che vorrebbero acquistarlo. A tal riguardo le ultime notizie di mercato confermano come sarebbe stato offerto al Tottenham da parte di alcuni agenti sportivo. La società inglese potrebbe lasciar partire a giugno Lloris e starebbe valutando diversi nomi come sostituto del nazionale francese. Non solo Szczesny, sarebbe stato offerto anche Mendy del Chelsea, che è diventato una riserva dopo la recente crescita di Kepa, con Potter che preferisce lo spagnolo. Szczesny potrebbe lasciare la Juventus a giugno per circa 20 milioni di euro, somma che potrebbe essere utilizzata per acquistare il sostituto. Si valutano due nomi, uno è quello di Guglielmo Vicario dell'Empoli, e altro è quello di Marco Carnesecchi, in prestito alla Cremonese ma il cartellino è di proprietà dell'Atalanta.

E a proposito di società bianconera, non è un caso che si stia valutando l'acquisto di un portiere, che potrebbe giocarsi il posto con Perin nell'eventualità in cui Szczesny dovesse partire. Piacciono Guglielmo Vicario dell'Empoli e Marco Carnesecchi, in prestito alla Cremonese ma il cartellino è di proprietà dell'Atalanta.

Entrambi sarebbero valutati circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire altri giocatori a giugno. Ci si riferisce soprattutto a quelli che vanno in scadenza a giugno e che difficilmente prolungheranno la loro intesa contrattuale con la società bianconera. Su tutti spiccano i nomi di Alex Sandro che piace all'Altetico Madrid, Juan Cuadrado, Angel DI Maria e Adrien Rabiot. A proposito del francese la società bianconera potrebbe offrirgli più o meno l'ingaggio che attualmente guadagna, ovvero 7 milioni di euro a stagione. La sua conferma dipenderà dalle richieste d'ingaggio del centrocampista francese.