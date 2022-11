Uno dei giocatori dell'Inter che potrebbe caratterizzare con ogni probabilità le prossime sessioni di Calciomercato è Denzel Dumfries. Già l'estate scorsa l'esterno olandese è stato molto chiacchierato sul mercato, nel mirino soprattutto dei club inglesi, ma la società nerazzurra non ha voluto privarsene, evitando la cessione dei big. In vista dei prossimi mesi, però, sarebbe pronta a farsi sotto anche una società italiana: si tratta della Roma, con José Mourinho che preme per avere un esterno destro di livello da alternare con Karsdorp.

Roma su Dumfries

Denzel Dumfries è stato molto bravo a non far rimpiangere in questi mesi Achraf Hakimi, essendo arrivato nell'estate del 2021 per sostituire l'esterno marocchino, ceduto al Psg per 65 milioni di euro. L'olandese è stato acquistato dal Psv per meno di 15 milioni di euro e dopo un breve periodo di adattamento ha poi mostrato tutto il proprio valore.

Non è un caso che la scorsa estate ci abbiano provato il Chelsea e il Manchester United, con l'Inter che non ha voluto privarsene. In vista dei prossimi mesi, però, sarebbe pronta a farsi sotto anche la Roma di José Mourinho.

Lo Special One stima molto Dumfries e avrebbe fatto il suo nome per rinforzare la fascia destra, anche per avere un'alternativa di livello a Karsdorp, cosa che sembra mancare attualmente nella rosa dei capitolini.

A dispetto di qualche mese fa, la società nerazzurra non considera più il classe 1996 incedibile, ma lo lascerà eventualmente andare soltanto alle proprie condizioni.

Per questo avrebbe fatto sapere alla Roma di essere disposta a cedere l'esterno olandese soltanto per una valutazione complessiva intorno ai 50 milioni di euro.

Juventus su Zaccagni

La Juventus è alla ricerca di innesti per il reparto avanzato. I bianconeri stanno sondando diverse piste in vista delle prossime sessioni di calciomercato e uno dei nomi preferiti dai dirigenti sarebbe quello che porta a Mattia Zaccagni.

Quest'ultimo sta facendo molto bene con la maglia della Lazio, avendo messo a segno ben cinque reti e collezionato tre assist in 13 presenze di campionato. La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, ma la Juve vorrebbe mettere sul piatto il cartellino di Moise Kean intavolando uno scambio alla pari.