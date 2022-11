La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato nel recente Calciomercato estivo. Le tante partenze importanti che hanno riguardato la rosa bianconera, da Chiellini a Bernardeschi, fino ad arrivare a Dybala, Morata e de Ligt, hanno agevolato diversi rinforzi importanti da parte della società bianconera. Soprattutto in difesa, dove è arrivato Bremer, acquistato per circa 49 milioni di euro. Una somma importante quella della società bianconera per uno dei migliori centrali del campionato italiano. Il brasiliano però non era il primo nome della Juventus come sostituto di de Ligt.

Secondo diversi giornali sportivi la società bianconera avrebbe voluto acquistare Kalidou Koulibaly, centrale ex Napoli che poi si è trasferito al Chelsea per circa 30 milioni di euro. In una recente intervista al Corriera della Sera il centrale ha sottolineato indirettamente la volontà della Juventus di portarlo a Torino nel recente calciomercato estivo. E' stato il centrale a non accettare l'offerta della società bianconera, come dichiarato dal giocatore non avrebbe potuto indossare la maglia della Juventus per rispetto dei tifosi del Napoli.

D'altronde è nota la rivalità sportiva fra le società, incrementata soprattutto nelle ultime stagioni dopo le polemiche arbitrali riguardanti soprattutto lo scudetto nella stagione 2017-2018.

Koulibaly ha dichiarato che non avrebbe potuto indossare la maglia della Juventus

'Avevo offerte da altri club italiani. La voleva Allegri? Lo sta dicendo lei. Quella della Juventus era una maglia che non potevo indossare, per fede e per rispetto verso Napoli'. Queste le dichiarazioni di Kalidou Koulibaly in riferimento al suo possibile trasferimento alla Juventus nel recente calciomercato estivo, poi non concretizzatosi per volontà del giocatore considerando il fatto che è stato un riferimento del Napoli per diverse stagioni.

D'altronde è nota la rivalità sportiva fra Napoli e Juventus e Koulibaly ha deciso di non deludere i tifosi campani. In questa stagione fino ad adesso Koulibaly ha disputato 3 match in Champions League e 8 match nel campionato inglese con 1 gol segnato.

Il giocatore Koulibaly sarà impegnato con la nazionale de Senegal al mondiale

Il Chelsea si è qualificato come primo nel girone di Champions League ma sta avendo dei problemi nel campionato inglese, nell'ultima giornata ha perso contro il Brighton di De Zerbi. Attualmente la classifica degli inglesi ci dice che sono sesti a -10 dall'Arsenal primo. Koulibaly sarà impegnato nel mondiale in Qatar con la nazionale del Senegal, una di quelle che potrebbe essere la rivelazione della competizione, dopo aver vinto la Coppa d'Africa. Basti pensare alla qualità di alcuni giocatori, su tutti Gueye e Mané, arrivato secondo nella classifica del Pallone d'Oro vinto da Benzema.