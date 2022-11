La Juventus è sempre tante alle possibilità di mercato. Lo ha dimostrato anche nel recente Calciomercato estivo con la decisione di attingere al mercato dei parametri zero considerando gli ingaggi di Paul Pogba e Angel Di Maria. Nell'ultimo giorno di mercato con le cessioni di Arthur Melo e Denis Zakaria ha deciso di rinforzare il centrocampo con Leandro Paredes acquistandolo dal Paris Saint Germain. Si valutano altre possibilità di mercato a gennaio, fra le società in cui attingere in qualità c'è sicuramente il Real Madrid, che ha in rosa giocatori che potrebbero essere molto utili alla Juventus.

Su tutti Marco Asensio, in scadenza di contratto a giugno, e Eden Hazard, che ha un contratto con la società spagnola fino a giugno 2024. Attualmente lo spagnolo è considerato una riserva, con Ancelotti che lo sta utilizzando sia in campionato che in Champions League. Diversa la situazione del belga, che ha raccolto poco minutaggio. Per questo si parla a gennaio di una sua possibile cessione, come conferma il noto sito El Nacional. Ci sarebbe la Juventus interessata al giocatore, con la società bianconera che sarebbe pronta ad investire circa 15 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Sempre secondo il sito spagnolo il giocatore preferirebbe rimanete al Real Madrid fino a giugno e valutare una partenza durante il calciomercato estivo.

Il giocatore Hazard potrebbe lasciare il Real Madrid per 15 milioni a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe fare un'offerta al Real Madrid per Eden Hazard da 15 milioni di euro. Il belga è considerato una riserva dal tecnico Carlo Ancelotti ed ha un contratto in scadenza a giugno 2024.

Per questo potrebbero bastare 15 milioni di euro per acquistare il suo cartellino anche in considerazione del fatto che il giocatore guadagna circa 10 milioni di euro netti a stagione. Difficile però che il belga lasci la società spagnola, considerando che vorrebbe rimanere al Real fino a giugno e valutare una nuova esperienza professionale dalla stagione 2023-2024.

Di certo sarà interessante valutare la forma di Hazard al mondiale in Qatar, se dovesse essere decisivo per la sua nazionale, potrebbe attirare l'interesse di altre società oltre quella bianconera.

il mercato della Juve

La Juventus valuta anche delle alternative a Cuadrado a gennaio. Sempre dal Real Madrid potrebbe arrivare Alvaro Odriozola, in prestito gratuito fino a giugno con la società bianconera che pagherebbe solo l'ingaggio per sei mesi. Altri giocatori che piacciono alla società bianconera sono Rick Karsdorp della Roma, per il ruolo di centrale di sinistra con l'eventuale partenza di Rugani potrebbe arrivare Evan N'Dicka, in scadenza di contratto a giugno.