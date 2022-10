La Juventus è attesa da settimane importanti da qui a novembre. Fra Champions League e campionato la squadra bianconera si gioca gran parte della stagione, anche perché serviranno punti, sia per la qualificazione agli ottavi di finale che per diminuire la distanza dal primo posto in classifica in campionato. La prima parte della stagione finirà il 13 novembre, quando i bianconeri sfideranno una delle squadre più in forma del campionato, la Lazio. Solo dopo si farà la valutazione della stagione. Secondo le ultime notizie di mercato ci sarebbe anche la possibilità che la società bianconera decida di sostituire Massimiliano Allegri utilizzando la pausa mondiale fra novembre e dicembre.

A confermarlo sono i giornali sportivi spagnoli, che parlano già di un sostituto del toscano.

Piacerebbe, in questo senso, Luis Enrique: il commissario tecnico della nazionale spagnola potrebbe decidere di lasciare la rappresentativa dopo il mondiale sia in caso di vittoria che di non successo. Proprio la Juventus starebbe valutando il suo ingaggio ma non è l'unica società che potrebbe decidere di dare fiducia al tecnico spagnolo. Si parla anche di Bayern Monaco, Atletico Madrid e di Barcellona, dove la posizione di Xavi non sarebbe così sicura soprattutto dopo la sconfitta pesante contro il Real Madrid nel campionato spagnolo. Luis Enrique piace non solo come tecnico ma anche dal punto di vista umano alla società bianconera.

Possibile sostituto di Allegri già a novembre? Si parla del tecnico spagnolo Luis Enrique

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe ingaggiare Luis Enrique in caso di esonero di Massimiliano Allegri già a novembre. Molto dipenderà dalle prestazioni della Juventus da qui alla pausa mondiale. Se i bianconeri dovessero deludere in Champions League ed in campionato non dovessero migliorare la classifica la possibilità di una sostituzione del toscano diventerebbe concreta.

Piace molto l'attuale commissario tecnico della nazionale spagnola, che starebbe valutando una nuova esperienza professionale indipendentemente dalla vittoria o meno del mondiale da parte della Spagna. Luis Enrique è solo uno dei nomi che piace alla società bianconera per la sostituzione di Massimiliano Allegri. Si valutano anche Zinedine Zidane e Thomas Tuchel, entrambi senza panchina in questo momento.

C'è anche la possibilità di un ingaggio di un traghettatore fino a giugno e dalla stagione 2023-2024 dell'arrivo di uno fra Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, attualmente tecnici, rispettivamente, del Tottenham e dell'Atalanta.

Il mercato della Juventus

La speranza della Juventus è quella di confermare Massimiliano Allegri, significherebbe che la stagione è migliorata e che la squadra bianconera è ancora in lotta per vincere le competizioni. Di certo saranno importanti non solo le sfide in Champions League ma anche quelle in campionato. Da qui a novembre, i bianconeri dovranno giocare contro l'Inter e la Lazio, match che ci diranno se la Juventus può lottare ancora per la vittoria del campionato italiano.