La Juventus nelle ultime stagioni ha deciso di investire molto nel settore giovanile. Il lancio dell'under 23, attualmente denominata Next Gena, è servito per valorizzare tanti giovani cresciuti a Torino oltre ai giovani acquistati da altre società. Basti pensare ai vari Matias Soulé o a Samuel Iling Junior, il primo arrivato ad inizio 2020 e che è cresciuto fra Primavera e under 23 fino a diventare parte integrante della prima squadra da questa stagione. Lo stesso cammino professionale sta facendo Samuel Iling Junior arrivato a parametro zero nell'estate 2020 dal Chelsea e cresciuto prima in Primavera bianconera e poi nell'under 23.

Il centrocampista inglese ex Chelsea in questa stagione aveva iniziato nella rosa del tecnico Massimo Brambilla ma i tanti infortuni che hanno riguardato la prima squadra bianconera hanno agevolato il suo inserimento. Il centrocampista ha mostrato tutte le sue qualità contro il Benfica in Champions League e contro il Lecce in campionato fino all'infortunio proprio nel match contro i salentini per un fallo di Di Francesco.

Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno, ci sono diverse società che valutano l'ingaggio a parametro zero ma secondo le ultime notizie di mercato il giocatore sarebbe vicino al prolungamento di contratto con la società bianconera. Iling Junior vorrebbe però la garanzia di rimanere in prima squadra e non essere ceduto in prestito, almeno questa sarebbe la richieste del suo agente sportivo.

Il giocatore Iling Junior sarebbe vicino al prolungamento di contratto con la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe vicina al prolungamento di contratto di Samuel Iling Junior. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno, sarebbe seguito da diverse società ma la Juve sarebbe pronta a garantire un'intesa contrattuale per diverse stagioni.

L'inglese è arrivato nel 2020 nella società bianconera dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Chelsea. In questa stagione è stato schierato con il Benfica e con il Lecce prima dell'infortunio. E' un giocatore da fascia offensiva, bravo a fornire assist ai suoi compagni come successo proprio in Champions League e nel campionato italiano.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a parametro zero a giugno. Parliamo di Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Di questi l'unico che potrebbe rimanere a Torino è il centrocampista francese, che anche al mondiale sta dimostrando la crescita avuta nella società bianconera. Contro l'Australia ha segnato il gol del pareggio per la Francia fornendo anche l'assist decisivo per il gol di Giroud del 2 a 1.