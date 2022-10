Uno dei giocatori dell'Inter che potrebbe caratterizzare le prossime sessioni di Calciomercato è sicuramente Denzel Dumfries. L'esterno olandese piace da diverso tempo a tanti top club europei, tanto che già la scorsa estate sembrava vicino all'addio, ma la società nerazzurra ha alzato il muro dicendo no in particolare al Chelsea. Per gennaio, però, qualcosa potrebbe cambiare visto che su di lui sarebbe piombato il Manchester United. I Red Devils sarebbero pronti a fare una proposta importante al club meneghino vista la necessità di alzare il livello della rosa dopo un inizio al di sotto delle aspettative.

La Juventus sarà tra le società più attive sul mercato tra gennaio e giugno. I bianconeri, infatti, hanno deluso le aspettative in questa prima parte della stagione e sono alla ricerca di rinforzi soprattutto in difesa. Per questo motivo sarebbero pronti a fare un tentativo per Kim del Napoli, che tanto bene sta facendo dopo aver raccolto la difficile eredità lasciata da Koulibaly, ceduto al Chelsea.

Manchester United su Dumfries

Il Manchester United sarebbe pronto a fare un tentativo per Denzel Dumfries nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio. L'Inter ha respinto l'assalto del Chelsea qualche mese fa ma qualcosa potrebbe cambiare se in sede dovesse arrivare una proposta interessante.

E con la vetrina del Mondiale in Qatar alle porte, questa cosa è tutt'altro che da escludere.

Il giocatore è arrivato nell'estate del 2021 dal Psv Eindhoven per meno di 15 milioni di euro con il difficile compito di sostituire Achraf Hakimi e sicuramente è riuscito a non far rimpiangere del tutto il marocchino, ceduto al Paris Saint Germain.

Proprio in virtù del basso costo del cartellino, la società nerazzurra potrebbe realizzare una lauta plusvalenza, che farebbe anche raggiungere quel famoso attivo di mercato da 60 milioni di euro da realizzare entro giugno. I Red Devils, infatti, sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro e il cartellino di Wan Bissaka.

Affare che permetterebbe all'Inter anche di ritrovarsi il sostituto di Dumfries in rosa, potendo poi destinare parte del ricavato per rinforzare altri reparti.

Juventus su Kim

La Juventus potrebbe rivoluzionare il proprio reparto arretrato nelle prossime sessioni di calciomercato. I bianconeri hanno deluso le aspettative in questa prima parte della stagione e dovranno intervenire inevitabilmente, con Bonucci che non è più giovanissimo. Il club torinese sarebbe pronto a fare un tentativo per Kim, che tanto bene sta facendo al Napoli. De Laurentiis per aprire alla trattativa avrebbe chiesto i cartellini di Fabio Miretti e di Soulé, oltre ad un conguaglio da 15-20 milioni di euro.