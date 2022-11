Blindare i giocatori più importanti dell'organico così da dare seguito al progetto per ritornare ai vertici. È questo l'obiettivo della Juventus che vuole mantenere tutti i suoi top player. Tra questi, c'è sicuramente Dusan Vlahovic, finito nel mirino di alcuni top club di Premier League.

Juve, forte interesse dello United per Vlahovic

Stando alle ultime notizie di mercato, ci sarebbe un forte interesse del Manchester United di Erik Ten Haag a caccia del sostituto di Cristiano Ronaldo che potrebbe lasciare l'Old Trafford già nella finestra invernale.

Per questo, il club inglese vorrebbe effettuare un grande colpo in attacco per la prossima estate, così da potersi giocare il titolo nelle prossime stagioni.

Vlahovic è uno degli obiettivi dei Red Devils che potrebbero decidere di mettere sul piatto un'offerta molto importante per convincere la Juventus a cedere il bomber serbo. Un'offerta che consisterebbe in una parte cash importante più il cartellino di Jadon Sancho come parziale contropartita tecnica. L'ex esterno del Borusssia Dortmund non sta riuscendo a trovare spazio con continuità alla corte di Ten Haag complice l'arrivo di Anthony e per questo potrebbe cambiare aria al termine della stagione.

La Vecchia Signora non ha alcuna intenzione di cedere Vlahovic, soprattutto con l'inserimento di una contropartita tecnica.

Solo in caso di un'offerta monstre attorno ai 100 milioni di euro, potrebbe decidere di prendere in considerazione un'eventuale cessione in estate.

Juve, rinnovo Rabiot: richiesta da 10 milioni di euro

Non solo acquisti. La Juventus sta pensando anche al fronte rinnovi, in particolare di quei calciatori che hanno un ruolo fondamentale nello scacchiere tattico di Max Allegri.

Tra questi c'è sicuramente Adrien Rabiot che dopo un'estate turbolenta con un possibile addio al Manchester United, è diventato il punto fermo della mediana della Vecchia Signora. Per questo, i bianconeri sarebbero pronti al rinnovo contrattuale del centrocampista francese vista la scadenza del contratto nel 2023.

Stando agli ultimi rumor di mercato, l'entourage dell'ex Psg avrebbe chiesto una cifra importante per rinnovare con la Juventus.

Una cifra che si aggira attorno ai 10 milioni di euro, che forse potrebbe risultare eccessiva per le casse della Juventus. Dal rinnovo di Rabiot dipenderanno anche le possibili mosse a centrocampo, con Milinkovic Savic che resta il sogno per l'estate.

Se per Rabiot le contrattazioni dovrebbero esserci nei prossimi mesi, chi è destinato a lasciare Torino è Alex Sandro, il cui contratto non verrà rinnovato. La Juventus pensa già ai sostituti che rispondono ai nomi di Rick Karsdorp della Roma e Alex Grimaldo del Benfica.