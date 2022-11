Continuare il percorso netto in campionato e dare seguito alla vittoria di Bergamo contro l'Atalanta: è questo l'obiettivo del Napoli di Luciano Spalletti che, nel turno infrasettimanale di Serie A, martedì 8 novembre alle ore 18:30 ospiterà l'Empoli di Paolo Zanetti, reduce dal successo casalingo contro il Sassuolo. I partenopei vanno a caccia della decima vittoria consecutiva.

Napoli, le possibili scelte di Spalletti

Per quanto concerne la possibile formazione, il tecnico partenopeo dovrebbe effettuare qualche cambio rispetto all'undici sceso in campo contro la formazione di Gasperini: Meret in porta; difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Kim, Ostigaard e Mario Rui che potrebbe vincere il ballottaggio con Oliveira.

A centrocampo, confermatissimo Lobotka mentre reclama spazio Ndombelè che potrebbe far rifiatare uno tra Zielinski e Anguissa.

Infine, in attacco Spalletti punta su Victor Osimhen. Il bomber nigeriano è in un grande momento di forma come dimostrano le sei reti siglate nelle ultime quattro partite di campionato. Il nove partenopeo dovrebbe esser affiancato da Politano (in leggero vantaggio su Lozano) e da Giacomo Raspadori che, dopo la panchina del Geiwss Stadium, si candida a una maglia da titolare. L'ex Sassuolo pare in vantaggio su Elmas per completare il tridente.

Dall'infermeria nessuna novità, con Kvarakshelia che dovrebbe rientrare contro l'Udinese, mentre Rrahmani tornerà dopo la sosta e sarà a disposizione per il big match del 4 gennaio contro l'Inter.

Empoli, 4-3-1-2 per Zanetti: out Destro, conferma per Baldanzi

Dopo buone prestazioni, è arrivato il successo anche per l'Empoli di Zanetti che nell'ultimo turno ha battuto il Sassuolo per 1-0 grazie alla rete di Tommaso Baldanzi, una delle rivelazioni di questa prima parte di campionato.

Per la sfida del Maradona, Zanetti dovrebbe confermare il suo ormai collaudato 4-3-1-2: Vicario tra i pali; difesa a quattro formata da Stojanovic, Luperto, Ismajli e Parisi.

A centrocampo, confermato Marin che dovrebbe esser affiancato da Haas (in vantaggio su Fazzini e Henderson) e capitan Bandinelli, mentre sulla trequarti ancora conferma per Baldanzi, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Bajrami.

Il giovane trequartista sarà l'ago della bilancia nell'undici toscano e avrà il compito di innescare il tandem offensivo formato da Satriano e Lammers, in vantaggio su Pjaca.

Out Mattia Destro che non farà parte del match a causa di un problema muscolare accusato contro il Sassuolo.

Probabili formazioni

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Ostigaard, Mario Rui; Ndombelè, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori.

Empoli: Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Lammers, Satriano.