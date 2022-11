La Juventus è reduce da un importante match contro l'Inter che ha significato quarta vittoria consecutiva in campionato (condita da 8 gol fatti e 0 subiti) in attesa delle gare contro Hellas Verona e Lazio che molto diranno sul futuro in campionato dei bianconeri. Di certo la distanza dal Napoli oggi è siderale (10 punti), ma da gennaio inizierà un altro campionato con la Juventus chiamata a giocarsi al meglio i due scontri diretti coi partenopei.

Poco prima del match contro l'Inter a parlare, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, è stato l'ex indimenticato bianconero Mario Mandzukic, riferimento della tifoseria bianconera per il carattere e l'attaccamento alla maglia che ha sempre dimostrato.

Il croato, attualmente impegnato nello staff tecnico della nazionale della Croazia, è nel cuore dei supporter bianconeri sia per la qualità delle prestazioni che per la grinta sempre esibita in campo.

Manduzkic ha ringraziato per l'affetto ma ha aggiunto che le tante vittorie della Juventus del periodo hanno pesato molto nella bella considerazione che la gente ha di lui. L'ex centravanti juventino ha voluto inoltre lanciare un suggerimento a Vlahovic: 'Io non pensavo a fare gol ma a come vincere le partite'.

Mandzukic ha dichiarato che per la Juventus la rimonta in campionato è ancora possibile

'Nel 2015-2016 avevamo più di 10 punti dalla vetta e fu scudetto. Io più rimpianto di Cristiano? Non ci credo, ai tifosi della Juve piaceva il mio spirito e quello di Tevez'.

Queste le dichiarazioni di Mario Mandzukic nella recente intervista alla Gazzetta dello Sport rilasciata poco prima di Juventus - Inter. L'ex giocatore bianconero ha aggiunto: 'Mi piaceva Juve-Inter, era la mia partita, non mi perdo una gara della Juve in televisione'.

L'ex tra le altre anche di Atletico Madrid e Bayern Monaco, ha parlato anche dell'attuale cammino dei bianconeri: 'La rimonta in campionato è possibile, noi eravamo più indietro.

Ci vuole pazienza: non si diventa Chiellini in due giorni'.

La carriera professionale di Mandzukic alla Juventus

Mandzukic ha disputato 4 stagioni nella Juventus dal 2015 al 2019 giocando 118 match e segnando 31 gol. Fra le competizioni vinte da parte del giocatore con la società bianconera spiccano 4 campionati italiani, 2 Supercoppe italiane e 3 Coppe Italia.

La Juve con lui è andata vicina anche alla vittoria della Champions League nel 2017 perdendo in finale contro il Real Madrid. Proprio Mandzukic segnò il gol del pareggio nel primo tempo, i bianconeri però subirono 3 gol nel secondo tempo soccombendo alla fine per 4-1.