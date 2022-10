La Juventus pensa al futuro e si inizia a muovere sul fronte mercato estivo. La dirigenza bianconera sta osservando diversi profili per completare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri, con l'obiettivo di ritornare grande in Italia e in Europa.

Juve, idea Vicario per il dopo Szczęsny

La prima rivoluzione potrebbe riguardare la porta con Szczęsny che potrebbe lasciare Torino al termine della stagione. Il portiere polacco sarebbe finito nel mirino di diversi top club europei come il Manchester United e potrebbe decidere di iniziare una nuova avventura europea in estate.

In caso di addio da parte dell'ex portiere di Roma e Arsenal, la Juventus sta osservando diversi profili per sostituirlo.

Se il sogno resta Gigio Donnarumma che difficilmente lascerà il Paris Saint Germain in estate, la dirigenza della Vecchia Signora sta prendendo in considerazione dei profili giovani ma di grande qualità. Tra questi ci sarebbe anche quello di Vicario, talentuoso portiere italiano che da due stagioni sta offrendo grandi prestazioni con la maglia dell'Empoli. Grazie alle ottime prove con la maglia del club toscano, il portiere italiano sarebbe finito nel mirino di alcuni club di grande rilievo come la Juventus.

In estate, il suo futuro potrebbe essere lontano da Empoli con il club toscano che chiede una cifra attorno ai 25 milioni di euro per lasciar partire il suo numero uno.

Oltre Vicario, i bianconeri tengono d'occhio anche la candidatura di Marco Carnesecchi in prestito alla Cremonese ma di proprietà dell'Atalanta.

Juve, possibile scambio Rabiot-Ziyech a gennaio

Oltre ai possibili colpi estivi, la Juventus starebbe valutando delle modifiche anche per il mercato invernale così da rientrare nella lotta per lo Scudetto.

In attesa del rientro di Angel Di Maria e Federico Chiesa, i bianconeri starebbero valutando l'acquisto di un nuovo trequartista che potrebbe rispondere al nome di Hakm Ziyech, fantasista marocchino che è ormai fuori dal progetto di Potter al Chelsea. Stando alle ultime notizie di mercato, i Blues sarebbero interessati ad Adrien Rabiot come possibile sostituto di Kantè e vorrebbero imbastire una trattativa già per gennaio inserendo il cartellino dell'ex Ajax come parziale contropartita tecnica.

Molto dipenderà dalla volontà della Juventus di privarsi di Rabiot elemento fondamentale per la mediana di Allegri.

Oltre Ziyech, la Vecchia Signora tiene sotto osservazione un altro fantasista del Chelsea ovvero Christian Pulisic che come il compagno di reparto potrebbe lasciare Londra già a gennaio per giocare con maggiore continuità.