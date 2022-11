Mercoledì 23 novembre alle ore 17:00 si giocherà Spagna-Costa Rica, gara valida per il 1° turno del girone E dei Mondiali Qatar 2022. La Roja, durante le qualificazioni per il torneo mondiale, ha dominato il gruppo B collezionando 19 punti, grazie alle sei vittorie e un pareggio ottenuti in otto gare disputate, ponendosi di fronte a Svezia (15 punti), Grecia (10), Georgia (7) e il fanalino di coda Kosovo a quota 5 lunghezze. La Costa Rica, invece, si è piazzata in quarta posizione nel girone per le Nazioni del Nord e Centro America, collezionando 25 punti, al pari degli Stati Uniti, piazzandosi subito dietro a Canada e Messico, entrambi a quota 28 lunghezze.

Statistiche: nelle ultime tre amichevoli internazionali che hanno visto scontrarsi Costa Rica e Spagna, la Roja ha avuto la meglio in due occasioni, mentre un incontro è terminato in pareggio. La totalità dei match in questione, inoltre, sono terminati con almeno tre goal complessivi (Over 2,5).

Spagna, Rodri e Laporte al centro della difesa

Luis Enrique e la sua Spagna affronteranno la partita inaugurale della massima competizione mondiale per Nazionali con la consapevolezza non soltanto di essere tra le favorite ma anche di poter contare su una rosa valida e numerosa. Per cominciare con un bottino pieno, il commisario tecnico spagnolo potrebbe optare per il 4-3-3, con Simon a difesa dei pali.

Quartetto arretrato che avrà buone chance di essere composto, almeno inizialmente, da Laporte e Rodri a far da filtro in mezzo, mentre Jordi Alba e Carvajal agiranno come terzini delle retroguardia spagnola. Cerniera di centrocampo che, invece, avrà ottime chance di essere composta da Koke, Busquets e Pedri. Il tridente offensivo della Roja, infine, potrebbe vantare come titolari Morata al centro, con Torres e Sarabia che si piazzeranno ai lati.

Non saranno del match gli illustri esclusi Sergio Ramos e Thiago Alcantara nonché l'infortunato Guillamon

Costa Rica, occhi sul talentino del Sunderland Bennette

Luis Fernando Suárez e la sua Costa Rica saranno ben consci di dover affrontare una delle Nazionali candidate ad alzare il trofeo, senza però poter contare sulle prestazioni del portiere Keylor Navas, alle prese con un infortunio alla schiena.

Per tentare di impensierire la Spagna, il c.t. della Costa Rica potrebbe scegliere il 4-2-3-1, con Alvarado come estremo difensore. Pacchetto difensivo che sarà presumibilmente composto da Fuller e Matarrita ai lati, nel frattempo Calvo e Duarte agiranno al centro del reparto. Linea mediana costaricana che avrà ottime chance di avere come titolari Borges e Tejeda, mentre sulla trequarti campo dovremmo trovare dal primo minuto Torres, Ruiz e Bennette. Il vertice offensivo, infine, sarà presumibilmente Campbell.

Le probabili formazioni di Spagna-Costa Rica:

Spagna (4-3-3): Simon, Carvajal, Rodri, Laporte, Alba, Koke, Busquets, Pedri, F. Torres, Morata, Sarabia. Allenatore: Luis Enrique.

Costa Rica (4-2-3-1): Alvarado, Fuller, Duarte, Calvo, Matarrita, Borges, Tejeda, G. Torres, Ruiz, Bennette, Campbell. Allenatore: Luis Fernando Suárez