Il Milan vuole riscattare immediatamente il pareggio contro la Cremonese per avvicinarsi alla vetta della classifica. Domenica 13 novembre alle ore 18 a San Siro, arriva la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che sta attraversando un buon momento di forma. I viola arrivano da tre vittorie consecutive in campionato, che diventano cinque contando le due in Europa League.

Milan, Pioli punta su Giroud e Theo

Per quanto riguarda la probabile formazione, il tecnico rossonero Stefano Pioli dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1 ed affidarsi alle sue certezze.

Dopo la squalifica rientrano Oliver Giroud che prenderà il posto di Origi al centro dell'attacco e Theo Hernandez che occuperà la fascia mancina. Il bomber francese sarà sostenuto dal trio di mezze punte formato da Rafael Leao, Diaz e Messias, rispettivamente in vantaggio su De Ketelaere e Rebic.

A centrocampo, Tonali e Bennacer dovrebbero essere confermati, così come Kjaer al centro della difesa assieme a Tomori. Il centrale danese è stato tra i migliori in campo nella sfida contro la Cremonese e dovrebbe vincere il ballottaggio con Gabbia. A destra confermato Kalulu, mentre in porta spazio ancora a Tatarusanu.

Pioli non recupera nessuno dall'infermeria, con Calabria e Maignan che torneranno a disposizione nel 2023.

Fiorentina, Italiano punta su Jovic e l'ex Bonaventura

Grande momento di forma per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che dopo un periodo non esaltante è tornata ad offrire grandi prestazioni ed un ottimo calcio. I viola sfideranno il Milan con l'obiettivo di avvicinare le posizioni che valgono l'Europa.

Per quanto concerne la possibile formazione, Italiano dovrebbe confermare il suo ormai collaudato 4-3-3 con pochi dubbi: Terracciano tra i pali; difesa a quattro formata da Dodò, Milenkovic, Quarta e capitan Biraghi.

A centrocampo, spazio a Amrabat nel ruolo di play davanti alla difesa e con Duncan (in vantaggio su Mandragora) e il grande ex Jack Bonaventura nel ruolo di mezz'ali.

Infine, in attacco possibile conferma per Luka Jovic, in rete contro la Salernitana e recentemente convocato dalla Serbia per i Mondiali in Qatar. L'ex attaccante del Real Madrid sarà affiancato da Ikonè e Kouamè, in vantaggio su Saponara.

Indisponibile Nico Gonzalez, che tornerà nel 2023.

Probabili formazioni

Milan: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Leao, Diaz, Messias; Giroud.

Fiorentina: Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Duncan, Amrabat, Bonaventura; Ikonè, Jovic, Kouamè.