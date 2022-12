Il Crotone prova a concludere nel migliore dei modi il girone d'andata, provando a ricucire il margine di sei punti che lo separano dal Catanzaro, attuale capolista della Serie C girone C.

La squadra rossoblù ha la testa rivolta alla sfida di domenica 11 dicembre all'Ezio Scida contro il Gelbison (ore 17:30), intanto il Direttore generale Raffaele Vrenna ha deciso di incontrare la stampa, facendo il punto in casa rossoblù, soffermandosi sui possibili risvolti del mercato di gennaio.

Crotone, secondo Vrenna jr possono arrivare rinforzi in attacco

Con 29 reti siglate in 17 giornate di campionato il Crotone può vantare uno dei migliori attacchi del girone C di terza serie, in testa a questa particolare classifica c'è la capolista Catanzaro, che ha già realizzato 49 gol

Tante occasioni create dagli squali sono state spesso vanificate dalla mancanza di lucidità davanti alla porta.

"Sicuramente ci sarà da fare qualche piccolo ritocco in attacco - ha dichiarato Raffaele Vrenna -, non lo dico io ma lo dicono i numeri. Qualche intervento potrebbe essere fatto anche a centrocampo, mentre in porta e in difesa al momento siamo al completo. Abbiamo in giro alcuni elementi di nostra proprietà che stanno facendo bene come Mondonico, Bruzzaniti e Saro. Di questo ne siamo contenti, vuol dire che la società ha saputo lavorare bene, soprattutto con i giovani".

Sull'andamento della squadra nelle prime 17 giornate il Direttore Generale chiarisce: "Stiamo facendo un cammino importante, con tante vittorie. Abbiamo pareggiato due gare e perse altre due, mi riferisco alle sconfitte di Foggia e a quella di Catanzaro, contro la capolista.

Il Catanzaro, che sta facendo un campionato importante. Ma anche il Crotone lo sta facendo: ci sono due squadre che stanno viaggiando a gran velocità e che lottano per il titolo e il Crotone sarebbe primo in classifica in qualsiasi altro girone, alla luce dei punti conquistati dalle altre squadre".

Il Crotone torna all'Ezio Scida

Sul fronte del calcio giocato i rossoblù scenderanno in campo nel turno della 18^ giornata di Serie C contro il Gelbison. La squadra di Enzo De Santo ha ottenuto nello scorso turno un pareggio interno (0-0) contro il Latina. La gara sarà caratterizzata dalle assenze tra le fila dei lucani che, con 12 reti siglate, rappresentano uno dei peggiori attacchi del torneo.

Il Crotone - parallelamente - può vantare in casa la migliore difesa del campionato, con una sola rete subita nel terreno di gioco di casa (nel 2-1 contro la Fidelis Andria).

La variabile della quale bisognerà tenere conto è il ritorno sugli spalti dei tifosi crotonesi, costretti ad assistere da casa all'ultima sfida interna del Crotone contro il Latina (vinta 1-0) per decisione del Giudice Sportivo.