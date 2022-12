Nelle scorse ore il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini ha affermato che la Juventus, a fronte di un'eventuale offerta economica di 90 milioni di euro, sarebbe disposta a cedere Dusan Vlahovic.

Nel frattempo i bianconeri osserverebbero il profilo di Isco, ex Real Madrid e da poco liberatosi dal Siviglia, che comunque potrebbe arrivare solo nel caso in cui la compagine piemontese cedesse prima un calciatore.

Juve, Ceccarini: 'Nessuno è incedibile alla Juventus e se arrivasse un'offerta da 90 milioni di Vlahovic si tratterebbe'

La Juventus sta attraversando un momento delicato e secondo Niccolò Ceccarini nella prossima sessione invernale di Calciomercato i bianconeri potrebbero cedere almeno un pezzo della prosa rosa tra cui ad esempio Dusan Vlahovic.

Il giornalista sportivo nel suo editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb ha scritto: "In casa Juventus nessuno è incedibile e per questo va anche tenuta sotto controllo la questione Vlahovic. Il centravanti serbo, acquistato un anno fa dalla Fiorentina per 75 milioni di euro, non ha avuto il rendimento che tutti si aspettavano anche a causa dei problemi fisici. Il club bianconero vuole continuare con lui, ma, se dovesse arrivare un’offerta monstre da 90 milioni di euro, si metterebbe necessariamente al tavolo delle trattative".

Ceccarini nell'editoriale spiega poi come Adrien Rabiot sia uno dei calciatori più richiesti in casa Juventus: secondo il giornalista, il centrocampista francese non sarebbe intenzionato a firmare il rinnovo di contratto che scadrà con la Juve a fine giugno e, di conseguenza, squadre come il Tottenham di Antonio Conte o l'Arsenal di Mikel Arteta si starebbero cominciando a muovere per convincerlo a trasferirsi nei rispettivi club.

Rabiot, stando a quanto affermato da Ceccarini, avrebbe comunque intenzione di decidere del suo prossimo futuro quando la stagione calcistica attuale si concluderà.

Calciomercato Juventus, si osserverebbe il profilo di Isco ma servirebbe prima una cessione

La Juventus, oltre al mercato in uscita, starebbe lavorando anche a quello in entrata e per questa ragione, secondo quanto riportato da Sportmediaset, i bianconeri osserverebbero il profilo di Isco.

Il fantasista spagnolo si è recentemente liberato dal Siviglia e di conseguenza è libero a parametro zero, tuttavia la dirigenza juventina - prima di effettuare un'eventuale operazione - in entrata dovrebbe sfoltire la rosa. In tal senso potrebbe ad esempio partire Weston McKennie, centrocampista statunitense che i bianconeri valuterebbero circa 30 milioni di euro.