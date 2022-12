Secondo alcune recenti indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe dover fronteggiare delle offerte per Dusan Vlahovic, forse già nel prossimo mercato di gennaio.

Se questo accadesse, la Juve potrebbe poi pensare di sostituirlo con Julian Alvarez, giovane centravanti argentino del Manchester City.

Juventus, qualora partisse Vlahovic Cherubini potrebbe sostituirlo con Julian Avarez del Manchester City

Il bomber serbo Dusan Vlahovic viene accostato nelle ultime settimane dai rumor di mercato a diverse squadre, fra cui Chelsea e Arsenal. Qualora la compagine bianconera decidesse effettivamente di cederlo, magari già dalla prossima sessione invernale, avrebbe poi a disposizione un tesoretto da almeno 80 milioni di euro.

Tale cifra, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere reinvestita dalla Juventus per Julian Alvarez.

Il giovane centravanti argentino sta facendo vedere le sue potenzialità al mondiale con la nazionale guidata da Scaloni ma nel club di appartenenza, il Manchester City, le cose sono diverse. Julian Alvarez è infatti "chiuso" da Erling Haaland, centravanti capace di realizzare 18 gol in sole 13 partite giocare in Premier League. Numeri impressionanti che potrebbero spingere una giovane stella del calcio come Alvarez a cercare una nuova squadra che gli dia più spazio.

La valutazione si attesterebbe vicina ai 50 milioni di euro ma su di lui, ci sarebbero oltre alla Juventus diversi top club europei.

Oltre ad Alvarez, la Juve seguirebbe anche altri profili per il reparto offensivo come quello di Marcus Thuram dell'Eintracht Francoforte e Christian Pulisic, attualmente tra le fila del Chelsea.

Juventus, gli altri movimenti di mercato: piacerebbe Grimaldo per la sinistra e Amrabat per il centrocampo

La Juventus studierebbe anche un colpo per la difesa e uno per il centrocampo.

Per la prossima estate infatti, potrebbe arrivare a parametro zero Alejandro Grimaldo, esterno sinistro spagnolo del Benfica che (salvo rinnovo nelle prossime settimane) andrà in scadenza di contratto con la compagine portoghese in estate.

Sulla linea mediana invece, la Juve starebbe osservando il profilo di Sofyan Amrabat, calciatore della Fiorentina che è stato uno dei protagonisti del mondiale in Qatar con il suo Marocco. Per averlo ci sarebbe però da superare la concorrenza di club della Premier League, come Liverpool e Tottenham.