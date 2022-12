Uno dei giocatori che potrebbe caratterizzare la prossima sessione estiva di Calciomercato è Alessandro Bastoni, che l'Inter non ha alcuna intenzione di cedere a gennaio. Tra sei mesi, però, le cose potrebbero cambiare, soprattutto se non dovesse arrivare l'accordo per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2024. Già la scorsa estate c'erano state sirene di mercato sul suo conto, con il difensore che ha rispedito al mittente ogni proposta. Se prima era stato il Tottenham ad interessarsi, infatti, adesso su di lui sarebbe piombato il Real Madrid, alla ricerca di un rinforzo nel reparto arretrato.

Anche la Juventus è alla ricerca di rinforzi in difesa visto che Bonucci non dà garanzie dal punto di vista fisico, mentre Rugani potrebbe essere ceduto. I bianconeri potrebbero pescare anche nel campionato italiano dal momento che avrebbero messo gli occhi su Pierre Kalulu, che tanto bene ha fatto al Milan e che ormai è ritenuto uno dei migliori difensori del campionato italiano.

Real Madrid su Bastoni

Alessandro Bastoni potrebbe essere al centro dei rumor di mercato nei prossimi mesi. Il difensore classe 1999 ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e, al momento, le trattative per il rinnovo non sono ancora decollate. Proprio per questo motivo, senza un'intesa di massima entro giugno, l'Inter potrebbe cederlo per non rischiare di perderlo poi a parametro zero e commettere l'errore fatto con Milan Skriniar sul quale il Psg potrebbe fare un tentativo a gennaio.

Su Bastoni avrebbe messo gli occhi il Real Madrid, che cerca un rinforzo in difesa. I Blancos stanno seguendo anche Gvardiol del Lipsia, ma su di lui è piombato il Manchester City, che sembra essere pronto anche ad assecondare le richieste di 90 milioni di euro del club della Red Bulls. L'Inter, invece, sarebbe pronta a sedersi al tavolo delle trattative per una cifra inferiore, tra i 50 e i 60 milioni di euro bonus inclusi, che farebbero realizzare una notevole plusvalenza e sistemare il bilancio.

L'offerta della Juventus per Kalulu

La Juventus è pronta a rivoluzionare la difesa, dal momento che a giugno dovrebbero andare via Alex Sandro e Juan Cuadrado - in scadenza di contratto - ma anche Daniele Rugani e Leonardo Bonucci. La suggestione in casa bianconera porta il nome di Pierre Kalulu, difensore francese in forza al Milan, che ha rinnovato qualche settimana fa fino a giugno 2027.

Proprio questo fattore pone i rossoneri in una posizione di forza in sede di trattativa. Il club bianconero, comunque, sarebbe pronto a offrire il cartellino di Weston McKennie e un conguaglio economico. Il Milan, dal suo canto, sembrerebbe intenzionato a rifiutare l'offerta, ritenendo Kalulu uno dei pilastri per il presente e per il futuro dello scacchiere di Pioli.