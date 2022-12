La Juventus è attesa da un mercato di gennaio interessante in cui non dovrebbe investire molto in acquisti. Potrebbe invece fare delle cessioni importanti, soprattutto se dovessero arrivare offerte pesanti. Si parla molto di Weston McKennie, che piace a diverse società inglesi ma anche a Borussia Dortmund e Monaco. Altro giocatore che potrebbe lasciare Torino è Adrien Rabiot, non tanto per motivi tecnici (è stimato da Allegri) quanto per motivi economici. Il francese è in scadenza di contratto a giugno e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto.

Il giocatore vorrebbe circa 10 milioni di euro a stagione, un ingaggio che difficilmente la società bianconera potrebbe garantirgli.

E' in scadenza di contratto a giugno ma diverse società starebbero valutando la possibilità di anticipare il suo acquisto, fra queste ci sarebbe il Chelsea, che sarebbe pronto ad offrire il giocatore Hakim Ziyech in uno scambio di mercato alla pari fra i due giocatori. Il nazionale marocchino è stato uno dei riferimenti della nazionale del Marocco arrivata quarta al mondiale in Qatar. Il suo contratto con il Chelsea è in scadenza a giugno 2025 e la sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, più o meno quella attuale di Adrien Rabiot. Difficile però pensare che la società bianconera lasci partire il francese considerando l'importanza che ha per Allegri.

Fra l'altro potrebbe essere lo stesso giocatore a decidere di rimanere a Torino e valutare un nuova esperienza professionale dalla stagione 2023-2024.

Possibile scambio di mercato fra Ziyech e Rabiot

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato del Corriere di Torino il Chelsea sarebbe pronto ad offrire il giocatore Hakim Ziyech per l'acquisto di Adrien Rabiot.

Il nazionale marocchino ha giocato da titolare l mondiale contribuendo al quarto posto della rappresentativa nord africana. Ha disputato 7 match segnando 1 gol e fornendo un 1 assist decisivo ad un suo compagno. Non è considerato un titolare dal tecnico del Chelsea Potter, che lo lascerebbe partire nello scambio di mercato con Adrien Rabiot.

Difficile però che la Juventus valuti la cessione del francese già a gennaio anche perché bisogna anche capire la condizione fisica di Pogba, che sta ancora recuperando dall'intervento al menisco fatto a settembre. Rabiot è molto importante per Allegri, come ha già dimostrato nella prima parte di stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire a giugno anche gli altri giocatori in scadenza di contratto. Non solo Rabiot, anche Paredes e Alex Sandro potrebbero lasciare Torino. Da valutare il futuro professionale di Angel Di Maria, anche lui in scadenza di contratto a giugno ma con la società bianconera che vorrebbe offrire al giocatore un contratto di un'altra stagione.