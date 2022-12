La Juventus è attesa da un mercato impegnativo in cui dovrà tener conto di rinforzi in difesa, ma anche di possibili cessioni nell'eventualità in cui arrivino offerte importante per i suoi giocatori. Si parla molto della possibile partenza di Weston McKennie, che però potrebbe partire solo per circa 30 milioni di euro. Per quanto riguarda invece i rinforzi si è parlato di un possibile arrivo come terzino destro: i nomi che piacciono alla Juve sono quelli di Fresneda e Karsdorp, per giugno invece la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di Josip Juranovic, anche in previsione di una possibile partenza di Cuadrado, in scadenza di contratto a fine stagione.

Il nazionale croato è stato un titolare della rappresentativa che è arrivata terza al mondiale, disputando una competizione importante. Ha giocato 6 match fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno, 14 match nella prima parte di stagione con il Celtic fra Champions League e campionato scozzese, segnando anche un gol e fornendo un assist decisivo ad un suo compagno. A 27 anni sarebbe un rinforzo utile ed economico anche perché la sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro. Essendo un nazionale croato arriverebbe anche da comunitario, può giocare terzino destro ma anche centrocampista nell'eventualità in cui la Juventus decidesse di giocare con il 3-5-2. Dal 2021 al Celtic, la società scozzese lo ha acquistato dalla Legia Varsavia nel 2021 per circa 3 milioni di euro.

Una stagione e mezza e il suo prezzo di mercato è incrementato, diventando anche un titolare della nazionale della Croazia terza al mondiale.

Il 27 anni è un giocatore utile sia se per la difesa a quattro che per il centrocampo a cinque, il suo arrivo sarebbe in sostituzione di Cuadrado, in quanto il colombiano è in scadenza di contratto a giugno. Per quanto riguarda invece il mercato di gennaio la società bianconera potrebbe acquistare un giocatore per la fascia destra.

Si parla molto di Fresneda e Karsdorp, anche se il giovane Barbieri nel match amichevole contro l'Arsenal ha dimostrato di poter essere utile anche alla prima squadra nonostante sia un riferimento della Next Gen di Massimo Brambilla.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus dovrà valutare a giugno le possibili partenze anche di Angel Di Maria, Adrien Rabiot e Alex Sandro. Al posto del brasiliano potrebbe arrivare un giocatore a parametro zero, anche per evitare di spendere somme importanti per i cartellini. Il preferito sarebbe Alejandro Grimaldo, riferimento del Benfica che avrebbe la qualità e l'esperienza giusta per giocare nella società bianconera.