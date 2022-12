L'Inter difficilmente potrà permettersi investimenti pesanti nelle prossime sessioni di Calciomercato, visto che c'è sempre la necessità di mettere a posto i conti. Per questo motivo la società nerazzurra cercherà le occasioni che il mercato potrebbe dare tra gennaio e giugno, puntando anche su quei big che sono in uscita dalle proprie società per svariati motivi. Uno di questi è sicuramente Eden Hazard, che al Real Madrid ormai è alla fine di un ciclo visto che non sta trovando spazio nello scacchiere tattico di Carlo Ancelotti, che avrebbe già avallato il suo addio.

La Lazio, dal suo canto, sarebbe alla ricerca di un terzino sinistro da regalare a Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, infatti, è stato costretto spesso ad adattare in quel ruolo Marusic nella prima parte della stagione. Il nome che piacerebbe alla società biancoceleste sarebbe quello di Luca Pellegrini, di proprietà della Juventus e in prestito all'Eintracht Francoforte.

Suggestione Hazard per l'Inter

L'Inter potrebbe cogliere alcune occasioni di mercato importanti tra gennaio e giugno. Ai nerazzurri sono stati accostati diversi nomi in queste settimane, tra cui anche quello di N'Golo Kanté, che lascerà il Chelsea ma dovrà decurtarsi l'ingaggio, attualmente superiore ai 10 milioni di euro a stagione.

Un altro nome accostato al club meneghino è quello di Eden Hazard, che al Real Madrid non ha trovato tantissimo spazio neanche in questa prima parte di stagione. Il belga ha collezionato solamente tre presenze in Liga e tre in Champions League, dove ha anche messo a segno una rete.

Carlo Ancelotti avrebbe già avallato la sua partenza, nonostante il contratto scadi a giugno 2024.

L'Inter sarebbe pronta ad avviare i contatti con l'entourage del classe 1991 ma prima servirà una mossa importante da parte del club spagnolo. La società guidata da Florentino Perez è pronta a liberarsi di alcuni esuberi, tra cui Hazard, e sarebbe pronta anche a dare un conguaglio sui 10 milioni di euro per la buonuscita. In questo modo la società nerazzurra potrebbe offrire un contratto biennale al belga da 6 milioni a stagione più bonus.

Lazio su Pellegrini

La Lazio cercherà alcuni innesti per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. La priorità assoluta sarà un terzino sinistro e per questo i biancocelesti si sono iscritti alla corsa a Fabiano Parisi, su cui però c'è tanta concorrenza. Per questo motivo si stanno valutando delle alternative e una di queste risponderebbe al nome di Luca Pellegrini che a giugno potrebbe tornare a Torino, di proprietà della Juventus ma in prestito all'Eintracht Francoforte. L'italiano non è considerato titolare dai tedeschi, che sono pronti anche a rispedirlo a Torino qualora ci fosse un acquirente che vuole prenderlo a titolo definitivo. E il club interessato è proprio la Lazio, che è pronta a proporre alla Juve un prestito fino a giugno con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di euro.