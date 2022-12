La Juventus nella prossima campagna di trasferimenti estiva potrebbe dover cedere alcuni calciatori e Dusan Vlahovic sarebbe uno di quelli con più richieste dall'estero. Qualora il centravanti serbo partisse, la Juve potrebbe virare su Goncalo Ramos, attaccante del Benfica e della nazionale portoghese, autore di una tripletta contro la Svizzera agli ottavi di finale dei Mondiali.

Juventus: Dusan Vlahovic potrebbe lasciare in estate, Goncalo Ramos tra i papabili per sostituirlo

La Juventus nelle prossime sessioni di Calciomercato potrebbe dover cedere qualche pezzo pregiato della propria rosa, prima di acquisire nuovi calciatori.

Tra i nomi dati come papabili uscenti dalla Continassa già a gennaio ci sarebbero quelli di Daniele Rugani e Weston McKennie.

Per l'estate alcuni rumors parlano invece di un possibile interesse dalla Premier League per Dusan Vlahovic. Una sua eventuale partenza, per non meno di 70 milioni, permetterebbe alla società di incassare risorse da reinvestire su un nuovo centravanti. Fra i nomi accostati ai bianconeri nelle ultime ore ci sarebbe anche il portoghese Goncalo Ramos del Benfica.

Goncalo Ramos, una stagione nata sotto il segno del gol e una tripletta al Mondiale

Goncalo Ramos, giovane attaccante del Benfica, si era già fatto notare in questa prima fase di stagione con la compagine lusitana, andando in rete per 20 volte in 14 partite giocate tra la Liga portoghese, la fase preliminare della Champions League e la successiva fase a gironi della stessa.

Il centravanti classe 2001, convocato da Fernando Santos per i Mondiali in Qatar, ha poi sorpreso tutti segnando una tripletta all'esordio contro la Svizzera che ha permesso al Portogallo di accedere alle fasi successive della kermesse internazionale. Un exploit, quello di Goncalo Ramos, che avrebbe attratto di conseguenza l'attenzione di moltissime squadre, tra cui appunto la Juventus.

Il Benfica chiederebbe attualmente per una sua cessione una cifra vicina ai 40 milioni di euro, ma il prosieguo del cammino del Portogallo ai Mondiali e dello stesso Benfica in Champions League, potrebbe far impennare ulteriormente, in vista del prossimo mercato estivo, il costo di Ramos in maniera esponenziale. Ecco perché, oltre a lui, la Juventus osserverebbe altri profili come quello di Armando Broja del Chelsea o di Marcus Thuram del Borussia Moenchengladbach.